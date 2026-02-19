Despăgubiri primite în instanță de un șofer bătut de un pieton enervat de zgomotul claxoanelor, într-o intersecție din Iași

Conflictul violent în trafic a avut loc în noiembrie 2022, când un șofer a fost lovit de un pieton, în urma unei altercații generate de claxoanele mașinilor blocate într-o intersecție. Șoferul agresat a mers în instanță, cerând daune morale și materiale de peste 300.000 de lei. Judecătorii au anunțat recent sentința pronunțată, transmite joi Ziarul de Iași.

Potrivit informațiilor din dosar, în dimineața zilei de 7 noiembrie 2022, pietonul Răzvan I. se afla pe strada Hatman Șendrea din Galata, îndreptându-se spre cartierul Mircea cel Bătrân din Iași.

În același timp, șoferul Dumitru B. se afla la volanul unui Volkswagen Golf, îndreptându-se spre Spitalul de Recuperare. Traficul fusese blocat în intersecție de un șofer, iar ceilalți claxonau.

Pietonul Răzvan I., deranjat de zgomotul claxoanelor, și-a ieșit din fire și a lovit mașina lui Dumitru B, aflat în coloană.

Atunci, șoferul a întors mașina și l-a urmărit pe pieton. Între cei doi a izbucnit un scandal, șoferul l-a apucat de haină, în zona pieptului, iar pietonul l-a lovit cu pumnul în față. Șoferul lovit a suferit o fractură de mandibulă care a necesitat peste o lună de îngrijiri medicale.

Decizia judecătorilor

Pietonul a fost trimis în judecată pentru lovire sau alte violențe, șoferul cerând o sumă de 10.000 de lei ca daune materiale și 300.000 de lei ca daune morale.

Magistrații Judecătoriei, care au analizat dosarul în primă instanță, au apreciat că fapta lui pietonului impune aplicarea unei pedepse de un an și nouă luni de închisoare. Totuși, nu au considerat că aceasta trebuie executată în regim de detenție, ci au dispus suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

De asemenea, judecătorii au respins daunele materiale solicitate. Șoferul nu prezentase niciun act care să ateste cheltuielile medicale făcute, iar anchetatorii apreciaseră că avariile autoturismului erau mai vechi, nu provocate de pietonul agresiv.

Cu toate astea, magistrații au aprobat acordarea unor daune morale, dar în cuantum de 80.000 de lei, mult mai puțin față de solicitarea șoferului.

Sentința Judecătoriei a fost contestată de ambele părți: inculpatul a cerut înlocuirea suspendării cu amânarea aplicării și reducerea daunelor morale. De cealaltă parte, Dumitru B. a cerut o pedeapsă de cel puțin 3 ani de închisoare și cerut majorarea daunelor morale stabilite de prima instanță.

La Curtea de Apel, magistrații au apreciat că pedeapsa fusese corect stabilită de instanța inferioară și au menținut-o neschimbată. Pe de altă parte, au dispus reducerea daunelor morale la doar 40.000 de lei. Decizia Curții de Apel este definitivă.