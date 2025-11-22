Șofer de ride-sharing, înjunghiat de un client de 17 ani în Suceava. Conflictul a pornit de la 2 lei

Şoferul unei maşini de tip ride-sharing a fost înjunghiat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de un client, în vârstă de 17 ani, în urma unor discuţii divergente legate de preţul unei curse, diferenţa în cauză fiind de doar 2 lei, a anunțat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, potrivit Agerpres.

Potrivit acestora, incidentul a avut loc în cartierul George Enescu din municipiul Suceava, iar victima a fost preluată de ambulanţă şi transportată la spital.

„Echipajul deplasat operativ la faţa locului a constatat faptul că un tânăr de 17 ani din comuna Dumbrăveni, în calitate de client al unui transport cu un vehicul de tip ride-sharing, a avut o altercaţie cu şoferul autoturismului, un bărbat de 21 de ani, din comuna Păltinoasa”, au spus polițiștii.

„Conflictul ar fi pornit de la preţul cursei care era de 9 lei, iar tânărul de 17 ani a oferit doar 7 lei. În dinamica agresiunii, tânărul de 17 ani a aplicat lovituri cu un obiect ascuţit înţepător şoferului de 21 ani, provocându-i plăgi in zona braţului şi unui picior”, se mai spune în comunicatul IPJ SUceava.

Agresorul a fost indisponibilizat de poliţişti şi dus la audieri.

Acesta a fost al doilea incident similar de noaptea trecută, după ce un taximetrist a fost înjunghiat mortal de un client, în Mioveni. Suspectul crimei, un tânăr de 21 de ani, a fost prins de polițiști

