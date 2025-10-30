Șoferii amendați în trafic scapă de cozile la ghișee: Reguli simplificate la plata amenzilor, aprobate de Guvern

Guvernul a aprobat joi un act normativ care reglementează, în sistem pilot, proceduri menite să simplifice achitarea amenzilor aplicate în trafic de agenții de poliție.

Astfel, amenzile contravenționale vor putea fi achitate prin:

decontare bancară, inclusiv internet banking, home-banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanță puse la dispoziția plătitorilor de instituțiile de credit,

mandat poștal, prin intermediul contului tranzitoriu, în numerar, la orice unitate teritorială a trezoreriei statului, prin intermediul cardurilor bancare utilizând echipamentele POS instalate la orice unitate teritorială a trezoreriei statului,

în numerar, la casieriile organelor fiscale locale ale autorităților administrației publice locale,

prin intermediul cardurilor bancare utilizând Sistemul Național Electronic de Plăți (ghiseul.ro)

prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile organelor fiscale locale ale autorităților administrației publice locale.



Cum se fac amenzile venit la bugetele autorităților locale

Actul normativ reglementează, de asemenea, modalitatea de distribuire a sumelor respective.

Astfel, sumele încasate în contul unic deschis la Trezoreria operativă centrală din cadrul Ministerului Finanțelor, se fac venit la bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul, iar distribuirea sumelor respective se realizează de către Trezoreria operativă centrală, pe baza datelor privind evidența persoanelor fizice existente la nivelul Ministerului Finanțelor valabile la momentul efectuării transferului.

Un alt aspect reglementat prin această Hotărâre a Guvernului vizează fluxul de documente reprezentând titlurile de creanță electronice care se transmit de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Ministerului Finanțelor, către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și, respectiv, către Direcția generală regională a finanțelor publice a Municipiului București.

Totodată, a fost stabilită unitar și semnificația seriei de evidență unică a procesului-verbal de contravenție, constituită din 23 de caractere organizate în 5 grupe numerice care vor indica, între altele, codul alocat instituției emitente și anul tipăririi procesului-verbal.