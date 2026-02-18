Șoferii care nu își achită amenzile pot rămâne fără permis. Noi modificări agreate de Coaliție

Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile în termen de 90 de zile. Amenzile neplătite nu se vor mai majora însă, așa cum voia inițial Guvernul. Noile modificări sunt incluse în proiectul de ordonanță de urgență privind reforma din administrație, în varianta agreată de Coaliție, pus miercuri în consultare publică.

Proiectul de ordonanță de urgență, pus acum în consultare publică de Ministerul Dezvoltării, reglementează faptul că românii care au permise auto nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile datoriile provenite din amenzi contravenționale.

În termen de 30 zile, autoritățile trebuie să informeze șoferul care nu și-a plătit amenzile despre obligația de a plăti și despre momentul în care își va pierde dreptul de a conduce.

Permisul auto poate fi restituit doar după ce titularul dovedește că și-a plătit amenda.

„La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată a creanțelor provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie potrivit prezentului act normativ datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul”, se arată în proiectul de OUG.

Cum va fi redusă perioada de suspendare: Neconcordanță între proiectul de OUG si nota de fundamentare

În prezent, la cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a dreptului de a conduce pentru contravenții poate fi redusă cu o treime dacă acesta prezintă dovada plății amenzii aferente contravenției care a dus la suspendare.

Această reducere se aprobă de către șeful poliției rutiere județene sau a municipiului București sau de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute. Aceste aspecte sunt prevăzute acum la Art. 104, alineatul (1) litera c din Ordonanța de urgență 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Guvernul vrea să modifice acum acest articol. În nota de fundamentare se precizează că perioada de suspendare a permisului auto poate fi redusă dacă titularul permisului plătește atât amenda, cât și toate taxele locale:

„Perioada de suspendare a dreptului de a conduce pentru contravenții poate fi redusă atunci când contravenientul prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul, inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce. În cazul în care titularul permisului de conducere nu are domiciliul în România, acesta prezintă dovada achitării doar a amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce”.

În proiectul de OUG, însă, nu se mai face nicio referire la achitarea taxelor locale:

„La articolul 104 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) prezintă dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie potrivit prezentului act normativ. În cazul în care nu are domiciliul în România, titularul permisului de conducere prezintă dovada achitării doar a amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce.”

S-a renunțat la majorarea cu până la 60% a amenzilor neplătite

Proiectul de OUG nu mai prevede majorarea substanțială a amenzilor în cazul neachitării acestora, așa cum era prevăzut în proiectul de lege pus în dezbatere luna trecută de Ministerul Dezvoltării, proiect care a fost abandonat.

Acel proiect de lege prevedea majorarea cuantumului amenzilor contravenționale în cazul neachitării lor la termenele inițiale: o majorare de 30% dacă amenda nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit și o altă majorare de 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni.