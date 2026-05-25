Șoferii trec granița să alimenteze în țara cu una dintre cele mai ieftine benzine din UE. Fenomenul remarcat de economiști

Economiştii băncii PKO Bank Polski SA au observat că șoferi din țările vecine cu Polonia trec frontiera pentru a-și alimenta autoturismele cu benzină, pe fondul măsurilor introduse de guvernul de la Varșovia pentru plafonarea prețurilor carburanților, potrivit publicației Bloomberg.

În Polonia, vânzările de combustibil au crescut cu 13,4% în aprilie, față de luna martie, conform datelor de luni. În schimb, datele băncii arată că tranzacțiile cu cardul personal în benzinării au rămas practic neschimbate luna trecută.

Înmulțirea vânzărilor de combustibil „s-a datorat probabil cererii crescute din partea companiilor sau entităților străine”, au explicat economiștii, conduși de Piotr Bujak. „Cheltuielile cu cardul ale clienților PKO la benzinării au rămas stabile în această perioadă”, au precizat aceștia.

Taxe reduse și prețuri plafonate

De la începutul lunii aprilie, autoritățile poloneze au redus taxele pe combustibil și au introdus un plafon zilnic al prețurilor la pompă pentru a-i proteja de consecințele războiului din Iran asupra sectorului energiei.

Ministrul polonez al finanțelor, Andrzej Domanski, a declarat luni că Polonia cel mai probabil va prelungi programul de măsuri.

Măsurile îi costă pe contribuabilii polonezi aproximativ 1,6 miliarde de zloți (380 de milioane de euro) pe lună.

Un litru de benzină Eurosuper 95 costa în medie 1,49 euro săptămâna trecută, cel mai mic preț din UE după Maldat, conform celor mai recente date ale Comisiei Europene.

Orlen SA, cel mai mare retailer de combustibil din Polonia, a declarat că vânzările sale totale nu au fost afectate semnificativ de turiștii care își doresc combustibil și că va discuta tendințele mai detaliat după publicarea rezultatelor din primul trimestru în 28 mai.

