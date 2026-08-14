Noi detalii de la procurori despre șoferul care a ucis cu mașina doi oameni în Brașov. Principala ipoteză

Șoferul care a ucis doi pietoni pe trotuar, în centrul Braşovului, suferea de 18 ani de „o boală neurologică cronică”, iar în 2020, când și-a schimbat permisul, a fost declarat apt să conducă. De 3-4 ani însă nu mai urma tratamentul, aceasta fiind principala supoziţie privind cauza accidentului, a declarat vineri șeful Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, procurorul Adrian Radu.

În accidentul produs marţi seară, pe strada Mureşenilor, un român de 25 de ani şi un german de 34 de ani au murit. O treia victimă, cetăţean german de 31 de ani, a fost rănit grav.

Bărbatul care a produs accidentul a fost reținut joi seară pentru 24 de ore, pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Dosarul accidentului a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, dată fiind „complexitatea cazului şi intensa mediatizare” a anunțat procurorul Adrian Radu, într-o declarație de presă, citat de News.ro.

„Cercetările au fost atipice faţă de alte accidente rutiere, în sensul că, din primele investigaţii, s-a stabilit că şoferul nu se afla nici sub influenţa alcoolului, şi nici sub influenţa drogurilor, motiv pentru care au fost căutate explicaţii şi s-a stabilit că are un istoric medical, o boală neurologică cronică, cu care a fost diagnosticat acum 18 ani”, a anunțat procurorul Adrian Radu.

Întrebat dacă boala de care suferă este incompatibilă cu statutul de şofer, procurorul a răspuns că „nu este absolut incompatibilă”, dar a subliniat că trebuie „monitorizată ca orice boală care poate afecta psihicul şi motricitatea unei persoane” şi trebuie urmat tratamentul „cu responabilitate”.

„Această boală presupune responsabilitate, tratament şi urmare a tratamentului cu responsabilitate, ceea ce, din verificările noastre, nu s-a întâmplat în ultimii trei, chiar patru ani cu şoferul, despre care noi avem ca principală supoziţie, bănuială, că a reprezentat cauza principală a accidentului”, a spus procurorul Radu.

Întrebat dacă avusese prescris un tratament medicamentos, Adrian Radu a spus că nu urma un astfel de tratament.

„Ultimul tratament medicamentos a fost prescris în 2022. Recent nu avea un tratament medicamentos”, a precizat acesta.

„Din cercetările pe care poliţiştii le-au făcut până în prezent, cu ajutorul poliţiei, aceasta este ipoteza de lucru, că nu a urmat un tratament prescris şi care să fi fost monitorizat de un medic curant”, a mai spus șeful Parchetului Tribunalului Braşov.

În 2020 a fost declarat apt să conducă

Întrebat dacă, în decursul celor 18 ani, vreunul dintre medicii care au constatat şi stabilit afecţiunea, a anunţat poliția pentru retragerea permisului de conducere, procurorul Adrian Radu a spus că în 2020 bărbatul a preschimbat permisul de conducere, „a fost în faţa unor medici, la o clinică din municipiul Braşov, şi a fost declarat apt să conducă”.

Adrian Radu a precizat că ultima reţetă eliberată de către medici în cazul şoferului a fost în 2022.

În legătură cu ipoteza cercetării medicilor care în 2020 l-au declarat apt să conducă, dat fiind că bărbatul are un istoric medical cu o boală gravă, şeful Parchetului Tribunalului Braşov a răspuns:

„Cercetările pot fi făcute în fel şi chip, după cum bine ştiţi. Dar în acelaşi timp ştiţi foarte bine că prescripţia răspunderii penale de dinainte de 2022 ar cam interveni în orice fel de situaţie… Ar fi vorba de un fals intelectual, nu? Într-o astfel de situaţie sau un fals privat şi am putea vorbi şi de prescripţia răspunderii penale”, a conchis acesta.

Un tânăr român de 25 de ani şi un german în vârstă de 34 de ani au murit în accident, o a treia victimă, cetăţean german în vârstă de 31 de ani, fiind grav rănită de maşina scăpată de sub control.