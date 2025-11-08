Șoferul român care a provocat moartea a şase migranţi în Bulgaria, reţinut pentru omor calificat. Procurorii cer să fie arestat

Procurorii din Burgas cer arestarea preventivă pentru românul care joi seara a făcut accidentul soldat cu moartea a şase migranţi, în timp ce era urmărit de poliţie, acesta fiind acuzat de omor calificat, relatează Novinite, citată de News.ro.

Potrivit anchetatorilor, cetăţeanul român – identificat cu iniţialele S. K. – se afla la volanul unei maşini care transporta nouă migranţi pe care îi ajuta să intre ilegal şi să tranziteze teritoriul bulgar.

Procurorii au declarat că acesta conducea cu viteză excesivă şi a ignorat multiple semnale luminoase şi sonore ale poliţiştilor de frontieră care îl urmăreau cu trei vehicule. În ciuda încercărilor repetate de a-l opri, S.K. a continuat să fugă.

Filmul accidentului mortal din Bulgaria

Accidentul mortal a avut loc în jurul orei 22:00, în apropierea străzii Sportna, la intrarea în Burgas. Din cauza suprafeţei umede a drumului şi a vitezei excesive, vehiculul a derapat, a pierdut controlul şi a căzut în lacul Vaia. Şase dintre migranţi au murit în accident, iar ceilalţi au fost răniţi.

Şoferul a supravieţuit, a fost reținut şi a fost acuzat atât de uciderea din culpă a victimelor, cât şi de asistenţă acordată pentru trecerea ilegală a frontierei.

Comisarul-şef Anton Zlatanov, şeful Poliţiei de Frontieră, a declarat anterior că urmărirea a durat 34 de minute şi a acoperit traseul dintre Kiten şi Burgas.

Urmărirea a început după ce ofiţerii au observat maşina în apropiere de Iasna Poliana şi au încercat să o oprească pentru inspecţie. În schimb, şoferul a accelerat, continuând să se îndrepte spre Burgas cu o viteză de peste 150 km/h.

Precizările MAE după accident

Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri seară, în legătură cu accidentul provocat de şoferul român, că, până în prezent, la Ambasada României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la Sofia, a luat la cunoştinţă despre producerea unui incident, în seara zilei de joi, 6 noiembrie 2025, pe teritoriul Republicii Bulgaria, în urma căruia un autoturism înmatriculat în România a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu mai multe victime. Ancheta autorităţilor bulgare cu privire la acest incident este în curs de desfăşurare”, a transmis MAE.