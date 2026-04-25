Soldaţi ucraineni lăsaţi înfometaţi pe front. „Au stat fără mâncare 17 zile și au băut apă de ploaie”. Reacția Statului Major după imaginile șocante publicate de soția unui militar

Imagini cu patru soldați ucraineni vizibil subnutriţi au devenit virale, după ce au fost publicate de soția unuia dintre militari. Familia susține că soldații au fost lăsaţi luni de zile pe linia frontului fără hrană şi apă adecvate. După apariția imaginilor, Ministerul Apărării din Ucraina a demis un comandant de rang înalt, transmite The Guardian.

Scandalul a izbucnit după ce soţia unuia dintre soldaţi, Anastasiia Silchuk, a publicat imaginile șocante pe reţelele sociale. Cei patru bărbaţi păreau palizi şi vizibil subnutriţi, cu coastele proeminente şi braţe foarte subţiri.

Soldaţii au petrecut opt luni apărând un teritoriu tot mai restrâns pe malul stâng al râului Oskil, în apropierea oraşului Kupiansk din nord-estul Ucrainei, au spus rudele lor. Proviziile de hrană şi medicamente puteau fi livrate doar cu drone.

„Când au ajuns pe linia frontului, băieţii cântăreau peste 80–90 kg. Acum au ajuns la aproximativ 50 kg”, a scris Silchuk, în descrierea care a însoțit imaginile.

După o livrare, spune ea, nu a mai venit mâncare timp de 10 zile. Soldaţii au fost nevoiţi să bea apă de ploaie şi să topească zăpadă pentru a supravieţui.

„Cel mai mult au stat fără mâncare 17 zile”, a susținut femeia, adăugând că problema este mult mai amplă.

O altă rudă, Ivanna Poberejniuk, a declarat că soldaţii din Brigada 14 Mecanizată Separată au fost lăsaţi într-o situaţie extrem de dificilă.

„Luptătorii îşi pierd cunoştinţa de foame”, a spus ea. Tatăl ei a fost evacuat, dar alţii au rămas blocaţi acolo.

Reacția armatei ucrainene

Statul Major General al Ucrainei a anunţat că a înlocuit comandantul responsabil de aprovizionarea cu mâncare a soldaţilor. Brigada a recunoscut probleme logistice şi a precizat că livrările sunt posibile doar pe cale aeriană, deoarece poziţia este foarte aproape de liniile inamice.

„Totul se face cu drone. Ruşii acordă maximă atenţie livrărilor de hrană, muniţie şi combustibil. Interceptează şi doboară cât pot. Uneori nu sunt atât de interesaţi de echipamentul nostru militar, cât de logistică”, a declarat un purtător de cuvânt.

De la începutul războiului Rusia-Ucraina, zona gri dintre cele două părți s-a extins dramatic. Ambele folosesc pe scară largă dronele pentru supraveghere și pentru a viza vehicule blindate și infanterie.

Soldații sunt forțați să meargă pe jos 10-15 km pentru a ajunge la pozițiile lor avansate. În ultimele luni, Ucraina a folosit din ce în ce mai mulți roboți pentru a trimite provizii în zone expuse și pentru a evacua soldații răniți. În sectorul Kupiansk, Rusia a distrus poduri peste râul Oskil în încercarea de a izola forțele ucrainene de pe malul stâng.