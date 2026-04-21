Soldatul israelian care a distrus cu barosul o statuie a lui Iisus în Liban, arestat pentru 30 de zile și dat afară din armată

Fotografia cu soldatul israelian vandalizând statuia a fost pe larg distribuită pe rețelele de socializare, FOTO: Israel Defense Forces / X

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au anunțat marți că un soldat care a deteriorat o statuie a lui Iisus Hristos în sudul Libanului va fi retras din serviciu militar și va executa 30 de zile de detenție militară, relatează DPA și Agerpres.

Armata israeliană a declarat că o anchetă „a constat că, în timpul activității IDF în zona satului creștin Debel din sudul Libanului, un soldat israelian a deteriorat un simbol religios creștin, în timp ce un alt soldat a fotografiat incidentul”.

„Alți șase soldați au fost prezenți la fața locului și nu au acționat pentru a opri incidentul sau a-l raporta. Ancheta a stabilit că modul în care soldații au acționat a încălcat complet ordinele și valorile IDF”, a declarat armata israeliană.

Soldatul care a fotografiat incidentul a primit aceeași pedeapsă ca cel care a deteriorat simbolul religios, a declarat IDF, adăugând ca soldații care au asistat au fost „chemați pentru discuții de clarificare”.

„IDF își exprimă regretul profund pentru incident și subliniază că operațiunile sale din Liban sunt îndreptate exclusiv împotriva organizației teroriste Hezbollah și a altor grupări teroriste, și nu împotriva civililor libanezi”, a adăugat armata.

Armata israeliană a lansat o anchetă după publicarea duminică a unei fotografii în care apare un bărbat în uniformă israeliană lovind cu un ciocan capul unei statui a lui Iisus Hristos răstignit care căzuse de pe cruce.

IDF a declarat că va ajuta comunitatea locală la restaurarea statuii.

Circa o treime din populația Libanului este creștină.