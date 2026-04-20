O fotografie cu un soldat israelian lovind o statuie a lui Iisus cu barosul e condamnată de Armată

Fotografia cu soldatul israelian vandalizând statuia a fost pe larg distribuită pe rețelele de socializare, FOTO: Israel Defense Forces / X

Armata israeliană a declarat duminică târziu că a confirmat autenticitatea unei fotografii care a stârnit reacții după ce a fost distribuită pe rețelele sociale, aceasta arătând un soldat lovind cu un baros o statuie a lui Iisus Hristos în sudul Libanului, relatează AFP.

Israelul a preluat controlul asupra mai multor zone din sudul Libanului, bastion al Hezbollah, după ce mișcarea teroristă pro-iraniană a atacat Israelul pe 2 martie, ca represalii la ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului.

Un armistițiu între cele două părți a fost anunțat vinerea trecută de președintele american Donald Trump.

„În urma finalizării unei examinări inițiale privind o fotografie publicată mai devreme în cursul acestei zile, în care apare un soldat al Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) deteriorând un simbol creștin, s-a stabilit că imaginea prezintă un militar al IDF aflat în operațiuni în sudul Libanului”, a notat Armata de Apărare a Israelului (IDF) într-un mesaj publicat pe rețeaua „X”.

„IDF consideră incidentul ca fiind de o gravitate deosebită și subliniază că comportamentul soldatului este complet incompatibil cu valorile așteptate de la militarii săi. Incidentul este investigat de Comandamentul de Nord și este, în prezent, analizat pe lanțul de comandă. Vor fi luate măsuri corespunzătoare împotriva celor implicați, în conformitate cu concluziile anchetei”, a continuat IDF.

Armata israeliană exclude atacuri deliberate asupra simbolurilor religioase

Armata israeliană a declarat de asemenea că depune eforturi pentru a sprijini comunitatea în readucerea statuii la locul ei.

Într-un mesaj anterior, IDF a declarat că desfășoară operațiuni pentru a dezmembra infrastructura teroristă creată de Hezbollah în sudul Libanului și nu are intenția de a afecta infrastructura civilă precum clădirile religioase sau simbolurile religioase.

Presa arabă a afirmat că statuia se afla în satul creștin Debl, în sudul Libanului, lângă frontiera cu Israelul.

Municipalitatea din Debl a declarat pentru AFP că statuia se afla într-adevăr în sat, dar nu a putut confirma dacă a fost deteriorată.

Trupele israeliene au rămas în zonă și au demolat mai multe case duminică, potrivit ANI, agenția oficială de presă a Libanului.