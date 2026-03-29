Solidaritate în Ungaria: 500.000 de euro strânși pentru un polițist persecutat. De ce este anchetat Bence Szabó

O campanie de strângere de fonduri pentru un polițist din Ungaria dat afară și anchetat după ce a dezvăluit încercările regimului Orban de a spiona opoziția a trecut de pragul de 500.000 de euro (195 de milioane de forinți), scrie24.hu.

Campania a fost demarată de Bence Szabó, acuzat de abuz în serviciu, după ce a dezvăluit modul în care Oficiul pentru Apărarea Constituției a din Ungaria încercat să compromită sistemul informatic al partidului de opoziție Tisza prin intermediul unei anchete false efectuate de Biroul Național de Investigații al Poliției de Intervenție Rapidă (KR NNI).

I s-a făcut percheziție la domiciliu, și-a pierdut slujba, iar ancheta este încă în curs de desfășurare.

„Într-un sistem ideal, nu aș fi în situația asta. Dar dacă am ajuns aici, înseamnă că acest sistem nu este ideal”, a spus fostul polițist.

Potrivit comunicatului privind strângerea de fonduri, Bence Szabó a rămas fără loc de muncă, deci nu are venituri, în timp ce obligațiile sale financiare anterioare au devenit imediat scadente, iar cheltuielile cu avocații cresc de la o zi la alta.

Bence Szabó a declarat vineri, într-un interviu acordat publicației Partizanul, că a fost afectat atât fizic, cât și psihic de acuzațiile fulgerătoare aduse împotriva sa, după ce a făcut publice detaliile acțiunilor Oficiului pentru Apărarea Constituției împotriva Partidului Tisza.

Referindu-se la faptul că Sándor Pintér l-a denunțat, Szabó a declarat că, în opinia sa, ministrul de interne a transmis astfel un mesaj celorlalți polițiști, pentru ca nici ei să nu îndrăznească să ia atitudine.

Opoziția ungară a acuzat anul trecut că suferă atacuri informatice constante, spunând că „TISZA este ținta unor pirați cibernetici susținuți în mod clar de serviciile ruse”.

Fostul polițist nu este singurul inamic al regimului Orban care este anchetat. Zilele trecute, Ungaria a pus sub acuzare pentru spionaj un cunoscut jurnalist care a relatat despre legăturile dintre ministrul de Externe de la Budapesta și Moscova.