Soluția găsită de Suedia la o problemă spinoasă generată de dezvoltarea inteligenței artificiale

Organizația suedeză de gestiune colectivă a drepturilor de autor pentru muzică a introdus o licență care permite companiilor de inteligență artificială să utilizeze legal melodii protejate prin drepturi de autor, pentru antrenarea modelelor lor de limbaj. Partea foarte bună este că autorii și compozitorii sunt plătiți, scrie Reuters.

Măsura, anunțată de organizația denumită STIM, răspunde creșterii utilizării AI-ului generativ în industriile creative, situație care a dus la procese intentate de artiști, autori și deținători de drepturi de autor.

Creatorii din industria muzicală acuză firmele de AI că folosesc materiale protejate fără consimțământul lor și nici nu li se oferă compensații financiare.

Licența dezvoltată de STIM – care reprezintă interesele a peste 100.000 de compozitori, autori și editori muzicali – permite sistemelor AI să se antreneze pe opere protejate, plătind totodată redevențe către creatori.

Potrivit Confederației Internaționale a Societăților de Autori și Compozitori (CISAC), AI-ul ar putea diminua cu până la 24% veniturile creatorilor de muzică, până în 2028.

„Arătăm că este posibil să accepți schimbarea, fără a submina creativitatea umană. Aceasta nu este doar o inițiativă comercială, ci un model pentru o compensație corectă și o certitudine legală pentru firmele de AI”, spune Lina Heyman, CEO interimar al STIM.

Până în 2028, producțiile de muzică generate prin aplicații AI ar putea ajunge la aproape 17 miliarde de dolari anual, potrivit CISAC.

Suedia a stabilit anterior standarde industriale pentru platforme precum Spotify și TikTok, iar noua licență include tehnologii obligatorii pentru a urmări producțiile AI, asigurând transparență și plăți pentru creatori.

Songfox, un startup din Stockholm, este prima companie care operează sub această licență, permițând utilizatorilor să creeze melodii generate de AI în completă legalitate.

