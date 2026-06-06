Soluția luată în calcul pentru securizarea portului Constanța, după explozia dronei ucrainene

Ministrul Apărării Radu Miruță a afirmat, la Antena 3, că securizarea portului Constanța ar putea fi îmbunătățită dacă MApN și Garda de Coastă și-ar conecta capacitățile din zonă pentru o avertizare timpurie legată de apariția unor pericole, precum drona navală ucraineană care a explodat vineri în port.

„Pe bucata de minister al Apărării, pot să vă confirm că, cu capabilităţile pe care le avem în dotare, se face maxim. Pe bucata de responsabilitate mai aproape de ţărm, cu Garda de Coastă, Poliţia de Frontieră, nu pot să vă dau aceste răspunsuri. Cred că se pot îmbunătăţi un pic lucrurile printr-o conectare în comun a capabilităţilor pe care le au cei de la Paza de Coastă cu cei de la Ministerul Apărării”, a spus ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, citat de News.ro.

„Ministerul Apărării nu face filtru şi pază în portul civil, astfel încât despre cum a ajuns drona să treacă până înspre dană, înţeleg că e o problemă cu capabilităţi peste tot”, a mai spus Miruţă.

Invitat să comenteze scenariul potrivit căruia drona ucraineană ar fi fost bruiată de ruși și apoi dirijată intenționat de către aceștia către obiective din portul Constanța, ministrul a spus: „Luăm în calcul toate scenariile. În acest moment, nu avem o certitudine cu privire la această situaţie”.

Tot sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Constanța, Miruță a spus că dotarea armatei pentur gestionarea unor astfel de situații este încă deficitară, motiv pentru care este nevoie de ajutor de la NATO până când vor veni echipamentele contractate prin intermediul SAFE.

„În fiecare săptămână există discuţii tehnice despre posibilitatea de a îmbunătăţi operaţiile pe care Armata Română le face în zonă, dar limita este capabilitatea tehnică avută la dispoziţie (…) Acum, după ce am făcut dovada că ceea ce am solicitat, am şi comandat în România, am mers din nou la NATO şi am spus răspicat că România este în legitimitate să ceară aşa ceva. Noi nu cerem să fim ajutaţi nefăcând nimic, ci am observat cum arată ameninţările, am văzut care sunt lipsurile, întâi am comandat noi, ca responsabilitate naţională, absolut tot ce avem nevoie pentru a ne rezolva această problemă de unii singuri”, a declarat Radu Miruţă.

Miruţă a fost întrebat dacă românii pot să mai aibă încredere în Ministerul Apărării.

„Cu siguranţă da, pentru că militarii Armatei României trebuie judecaţi dacă fac sau nu fac tot ce ţine de ei, cu ceea ce au la dispoziţie. Eu, ca ministru al Apărării, după şase luni de zile, ca inginer software, care înţeleg ce este nevoie şi văd ce are Armata României, vă garantez că militarii Armatei României fac minuni cu ceea ce au la dispoziţie. Nu le cereţi militarilor să apere cu mâna goală împotriva unor tehnologii care costă miliarde de euro. Oricum o fac, cu randamentul pe care îl au, având în vedere diferenţa asta de capabilităţi”, a spus ministrul Apărării Naţionale.