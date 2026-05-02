Soluția propusă de șeful Ford: Cum vrea să ieftinească mașinile și să blocheze invazia modelelor chinezești

Scăderea prețurilor la mașinile noi trebuie să fie o prioritate pentru industrie, spune șeful Ford, Jim Farley, care anunță măsuri la nivelul propriei companii, potrivit CBS News.

Întrebat dacă americanii își pot permite astăzi prețul mașinilor noi, într-un interviu acordat rețelei americane de televiziune CBS News, Farley a răspuns: „Unii americani pot.”

„Dar trebuie să facem o treabă excelentă, atât ca marcă, cât și ca industrie, pentru a face autovehiculele noastre mai accesibile”, a continuat el. „Cred că veți vedea cu siguranță acest lucru la Ford în următorii doi ani.”

Prețul mediu al unei mașini noi este de aproape 50.000 de dolari, arată datele furnizate de compania americană de cercetare auto Kelley Blue Book. Această valoare este cu 30% mai mare decât în 2019, iar consumatorii sunt afectați și de prețurile mari ale combustibilului.

Farley spune că obiectivul Ford este să aducă pe piață variante mai accesibile pentru noile modele. „Vom oferi mai multe opțiuni în aceste categorii de preț, în jur de sau sub 40.000 de dolari. Secretul este să le producem în America. Și pentru a face asta, avem nevoie de piese accesibile din întreaga lume.”

De asemenea, el a menționat o nouă promoție prin care Ford va vinde aproape toate vehiculele sale noi până pe 4 iulie la prețuri pentru angajați.

Farley a recunoscut că prețurile reprezintă o preocupare pentru mulți americani. „De aceea lansăm vehicule mai accesibile.”

Președintele Trump a anunțat vineri, pe rețeaua Truth Social, că va aplica o taxă vamală de 25% asupra vehiculelor fabricate în Europa. Procentul este în creștere față de taxa de 15% din anul trecut. Acesta afirmă că Uniunea Europeană nu respectă acordul comercial încheiat în luna august.

Șeful Ford a declarat că nu dorește să comenteze politica comercială specifică. El a afirmat însă că accentul ar trebui pus pe gestionarea pieței auto chineze în rapidă creștere, care se concentrează pe vehicule cu prețuri mai mici decât cele din Europa.