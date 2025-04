Soluțiile prezidențiabililor într-o criză economică majoră: Un candidat ar accepta reducerea propriului salariu, în timp ce altul propune tăierea bugetului pentru armament

Cei șapte candidaţii care participă la dezbaterea electorală organizată miercuri seară de Antena 3, la Palatul Parlamentului, au fost întrebaţi ce ar alege, în situaţia unei crize economice grave, între majorarea TVA, a taxelor şi impozitelor şi reducerea salariilor pentru demnitari.

John-Ion Banu-Muscel susține că ar tăia bugetul pentru armament

Candidatul independent John-Ion Banu-Muscel a afirmat că, în condiții economice grave pentru țară, ar tăia bugetul pentru armament, relatează Agerpres.

„Nu vrem armament suplimentar”, a afirmat acesta, la dezbaterea de la Palatul Parlamentului, ultima din această campanie electorală, la care participă 7 dintre cei 11 candidați la funcția de șef al statului.

Banu-Muscel a reiterat că va refuza salariul de președinte, pe care l-ar dona unei organizații non-profit și s-a pronunțat împotriva pensiilor speciale.

„Să scoatem pensionarii la cel puțin 60 – 65 de ani, nicidecum la 40 și ceva de ani, pentru că este o palmă dată condiției umane. Niciun om nu ar trebui să primească pensie la 40 de ani”, a spus candidatul independent.

Lavinia Șandru ar tăia pensiile speciale și ar accepta reducerea propriului salariu

Lavinia Șandru, candidatul PUSL la alegerile prezidențiale, a afirmat, miercuri seară, că, în condiții de criză economică, nu ar proceda ca fostul președinte Traian Băsescu, ci ar tăia pensiile speciale și ar fi de acord cu reducerea propriului său salariu.

„Nu am să fac ceea ce a făcut Traian Băsescu pentru că, atunci când a tăiat el salarii și pensii, eu am ieșit cu mamele în stradă ca să apărăm drepturile mamelor, drepturile câștigate prin Legea mamelor. Da, am să fiu de acord să mi se taie salariul la jumătate, am să îi rog pe demnitarii români să accepte și ei același lucru, dar vom tăia pensiile speciale. Ele trebuie tăiate, de acolo vom lua bani pentru România. Nu să ne împrumutăm la FMI. Tăiem pensiile speciale, un mare abuz la care este supusă România în momentul de față”, a afirmat aceasta.

De asemenea, Lavinia Șandru spune că ar trebui „pregătit” mediul de afaceri.

„Și, da, pregătim mediul de afaceri în așa fel încât să scădem taxe și impozite, îi permitem să se relaxeze și îi permitem să asimileze funcționarii pe care vrem să îi trimitem de la stat în privat în așa fel încât acești funcționari să spună: da, vreau să lucrez în privat pentru că acum e mai bine”, a adăugat candidatul PUSL la alegerile prezidențiale.

Crin Antonescu: Exclud creșterea taxelor, putem reduce salariile demnitarilor

Candidatul Alianței electorale „România, Înainte!” la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a declarat că, în condiții economice grave pentru țară, exclude creșterea de taxe și tăierea de pensii și salarii, pledând pentru reducerea salariilor demnitarilor, dar și a „formelor de lux” pentru aceștia.

„Eu personal exclud și creșterea TVA, și creșterea taxelor, și recurgerea la FMI și tăierea din pensiile sau din salariile bugetarilor care sunt angajați. În ceea ce privește salariile demnitarilor, sigur că le putem reduce la jumătate, dar problema este să nu uităm și în termeni de echitate și de costuri că în marile companii de stat unde în conduceri și în consiliile de administrație sunt sume și câștiguri enorme de multe ori nejustificate, dar nu trebuie să uităm în același timp că în primării sunt salarii mici și foarte mulți primari nu mai pot angaja oameni valoroși. Avioanele vor fi plătite de la buget și pentru președinte și pentru prim-ministru și pentru miniștri. Nu sunt populistul care să spun că trebuie să o ia cu trenul sau pe jos, dar când au treabă, însoțiți de cine trebuie și aducând pentru România beneficii din fiecare călătorie. În rest, vile, alte forme de lux evident că se pot reduce, dar bugetul se echilibrează din baza evaziunii fiscale”, a spus Antonescu.

Nicușor Dan ar reduce cheltuielile cu companiile de stat, pentru a diminua deficitul bugetar

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Nicușor Dan a spus că diminuarea cheltuielilor cu companiile de stat ar fi una dintre primele măsuri care trebuie luate pentru a reduce deficitul bugetar.

Întrebat dacă ar susține și diminuarea indemnizațiilor pentru demnitari, el a replicat: „Dacă e nevoie, da”.

Alte măsuri pe care le susține sunt reducerea cheltuielilor, a evaziunii fiscale și creșterea absorbției fondurilor UE.

„Un sfat pe care l-aș da românilor: nu te aștepta ca cine te-a băgat în groapă să te și scoată. În termeni imediați, sunt două locuri de unde poți să tai: din companiile de stat – noi am făcut asta, am scos 5.000 de oameni din companiile municipale – și din capitolul de cheltuieli. Și o parte din investiții. Pe termen mediu, trebuie să ne uităm la marea evaziune fiscală, de unde pierdem câteva miliarde de euro pe an, și la absorbția fondurilor europene, de unde de asemenea pierdem foarte mulți bani. Pe termen mediu și lung, dezvoltarea economiei, de unde să vină mulți bani”, a afirmat edilul general.

El a evidențiat faptul că deficitul bugetar generează inflație, care la rândul ei aduce „facturi mai mari” pentru români.

Nicușor Dan a reamintit că, în momentul în care a preluat primul mandat de edil general, Primăria Capitalei avea o datorie curentă care reprezenta trei sferturi din bugetul anual al instituției. În acest moment, PMB are un rating cu patru trepte peste cel al României, a mai spus el.

Funeriu: Guvernul și toate instituțiile pot funcționa cu mai puțină lume

Candidatul independent Daniel Funeriu a afirmat că, în condiții economice grave pentru țară, aparatul guvernamental și alte instituții ale statului vor putea funcționa cu mai puțini angajați.

„Am condus Ministerul Educației cu doi secretari de stat. La un moment dat erau, nu mai știu, 6, 7, 8. Vă garantez, pentru că am fost în Guvern, că și Guvernul poate funcționa și toate instituțiile pot funcționa cu mai puțină lume. 300 de parlamentari, dar din păcate banii care se economisesc astfel nu ajung, avem 9 miliarde de euro pe care nu-i colectăm din TVA, avem un articol în Constituție care din păcate este prea rar folosit, articolul 138 alineatul 5 – nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Pomenile electorale de aici vin”, a afirmat Funeriu la dezbaterea electorală.

Terheș: Vreau ca în statul român să lucreze cei mai buni români

Candidatul Partidului Național Conservator Român, Cristian Terheș, a declarat că și-ar dori ca în statul român să lucreze cei mai buni români, să fie plătiți cum se cuvine, dar nu vrea ca rudele lor, până la gradul cinci, să fie angajate grație acelor funcții.

„Ca și conservator am o valoare fundamentală: să nu se crească taxele și impozite. Pe cale de consecință, cât timp voi fi președinte, cu acest pix nu voi semna niciun buget care crește taxe și impozite. Ce voi face însă cu acest pix – mă voi asigura că taxe și impozite vor fi tăiate. Este inadmisibil ca 45% din salariul pe care un român îl primește să plătească taxe și impozite la stat înainte să intre banii respectivi. (…) Ce avem nevoie să facem este reducerea cheltuielilor inutile și s-a vorbit despre reducerea salariilor demnitarilor. Eu vreau ca în statul român să lucreze cei mai buni români și dacă e cazul să fie plătiți cum se cuvine. Problema este cu nomenclatura: când un om angajat într-o funcție publică în stat își angajează nevasta, copiii și rudele până la gradul cinci. Așa ceva nu se va întâmpla în mandatul meu”, a afirmat Terheș.

Lasconi: Trebuie închise foarte multe institute, inspectorate, agenții care nu își au rostul

Candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi, a afirmat că, dacă va deveni președinte, va susține, pentru redresarea economiei, desființarea mai multor instituții și agenții care nu își au rostul, reducerea posturilor de la cabinetele demnitarilor, atragerea investitorilor, menționând că este o temă populistă tăierea indemnizațiilor demnitarilor.

„Președintele României, miniștrii, oamenii care reprezintă această țară trebuie să aibă o prestanță”, a spus Elena Lasconi.

Ea a fost întrebată în legătură cu măsurile pe care le va susține, dacă va fi președinte, pentru redresarea situației grave economice, printre care majorarea TVA, tăierile salariale, impozitarea pensiilor, împrumutul la FMI, tăierea la jumătate a salariilor demnitarilor.

„E un moment în care se poate folosi populismul la maximum. Sună bine – «le tăiem la demnitari, la președinte jumătate din indemnizație», nu primesc salariu, primesc o indemnizație, așa cum primesc și primarii. Eu zic să îi ucidem, dacă tot vor să conducă țara asta. În niciun caz. Dumneavoastră gândiți-vă că eu sunt candidatul care am spus să fie 300 de parlamentari și că militez pentru asta, tocmai pentru că avem prea mulți politicieni, avem prea mulți în cabinetele demnitarilor, trebuie făcute reduceri, dar președintele României, miniștrii, oamenii care reprezintă această țară trebuie să aibă o prestanță. Eu aș vrea să scot circul din politica românească și aș vrea să ne suflecăm mânecile și să lucrăm profesionist”, a răspuns Elena Lasconi.

Candidata a arătat că țara noastră trebuie să aibă diplomați foarte buni în toată lumea, pentru atragerea investitorilor străini.

„Îmi doresc să creștem economia prin atragerea de investitori în România, să avem mai mulți bani de împărțit. E adevărat că trebuie închise foarte multe institute, inspectorate, o grămadă de agenții care nu își au rostul și trebuie desființate pentru că și acolo se duc foarte mulți bani”, a menționat Lasconi.

Întrebată dacă va susține concedieri masive, ea a spus că nu este vorba despre acest lucru.

„Banii nu se duc în zona aceea. Gaura neagră a economiei este reprezentată de companiile de stat care merg în pierdere, care au la conducere oameni neprofesioniști”, a adăugat ea.

Totodată, întrebată dacă susține concedierea soțului său de la grupul parlamentar al USR, Elena Lasconi a răspuns: „Este ok, să știți că pot să primesc foarte multe lovituri din toate direcțiile și cred că fac față, am arătat asta”.

„Este un nonsens și este nedrept că puneți indexul pe mine, pentru că este absolut un serviciu la grupul USR. El este membru USR. Au fost date mail-uri să fie recrutați oameni la grupul USR, am repetat acest lucru”, a reafirmat Lasconi.

Bani in portofel (fotografie ilustrativă), Sursa: Rochu2008 | Dreamstime.com