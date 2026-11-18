Se estimează că sonda spațială „Voyager 1” a NASA a atins o distanță pe care nicio altă navă spațială lansată de pe Pământ nu l-a mai atins, potrivit calculelor preliminare ale agenției spațiale americane. Sonda își continuă călătoria prin spațiul interstelar, o regiune aproape complet lipsită de materie, transmite Reuters.

Conform calculelor NASA, sonda lansată în 1977 pentru a explora planetele îndepărtate ale sistemului solar a ajuns la o distanță de o zi-lumină față de Pământ, adică distanța pe care lumina o parcurge în 24 de ore – aproximativ 26 de miliarde de kilometri).

Potrivit calculelor, „Voyager 1” a ajuns la distanța respectivă miercuri, la ora 5:16 dimineața, ora Coastei de Est a SUA (10:16 GMT).

Oficialii de la Jet Propulsion Laboratory al NASA vor trebui să aștepte aproximativ o zi pentru a primi un semnal de la sondă care să confirme că aceasta a atins distanța respectivă. Aceștia au programat un eveniment pentru joi, în cadrul căruia vor discuta despre această realizare.

„Reușită uluitoare” pentru sonda „Voyager 1”

„Atingerea distanței de o zi-lumină este o reușită uluitoare, una la care nu m-am așteptat niciodată să ajung să o văd”, a declarat Suzanne Dodd, managerul proiectului „Voyager”.

„Voyager 1, cel mai îndepărtat obiect creat de om, se deplasează cu o viteză de aproape 61.000 km/h. În 2012, aceasta a traversat marginea exterioară a heliosferei – o bulă protectoare de particule și câmpuri magnetice generate de Soare – și a pătruns în spațiul interstelar. „Voyager 2”, geamăna sa lansată tot în 1977, a intrat în spațiul interstelar în 2018 și a transmis primele date de acolo un an mai târziu.

Un reprezentant al Jet Propulsion Laboratory a declarat că măsurile recente de economisire a energiei ar putea permite celor două sonde „Voyager” să dispună de suficientă energie pentru a menține legătura cu Pământul încă trei-patru ani.

„Însă obiectivul misiunii este desfășurarea de cercetări științifice, iar energia disponibilă este suficientă pentru a menține în funcțiune actualul set de instrumente până la aniversarea a 50 de ani de la lansare, care va avea loc anul viitor. Este dificil să facem predicții pentru perioada de după acest moment și, desigur, vorbim despre două nave spațiale care au aproape 50 de ani. Există întotdeauna lucruri neprevăzute pe care echipa nu le poate anticipa și care s-ar putea întâmpla”, a declarat reprezentantul JPL.

„Voyager transmite în mod continuu măsurători”

În primele etape ale misiunii sale, „Voyager” 1 a trecut pe lângă Jupiter și Saturn, cele mai mari două planete ale Sistemului Solar. Sonda continuă să colecteze date științifice. De exemplu, instrumentele sale au detectat un zumzet slab și monoton, produs de vibrațiile constante ale cantităților mici de gaz prezente în spațiul interstelar.

„Voyager transmite în mod continuu măsurători ale câmpurilor magnetice, ale razelor cosmice și ale undelor de plasmă, pe care le recepționăm pe Pământ ori de câte ori antena Rețelei de Comunicații pentru Spațiul Îndepărtat este orientată către Voyager”, a declarat Dodd.

Rețeaua de Comunicații pentru Spațiul Îndepărtat („Deep Space Network”) este sistemul internațional al NASA alcătuit din antene radio gigantice, care asigură suportul pentru misiunile navelor spațiale interplanetare.

„Observăm în continuare și efectele produse de Soarele nostru, inclusiv furtuni solare puternice, precum ejecțiile de masă coronală, care generează unde de șoc și fronturi de presiune ce ajung până la Voyager 1 și chiar dincolo de aceasta”, a adăugat Dodd.

„Unde se termină influența Soarelui și unde începe spațiul interstelar neperturbat? Poate că Voyager va rezista suficient de mult pentru a ne oferi răspunsul la această întrebare”, a mai afirmat managerul proiectului „Voyager”.