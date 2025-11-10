Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP. Al doilea partid preferat de tineri este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani spun că vor vota la alegerile parlamentare cu AUR în proporție de 34%, urmat de SENS cu 16% și USR la 14%, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Reseach. La polul opus, românii trecuți de 60 de ani merg în cea mai mare parte către PSD – 38%, urmat de AUR cu 28%. În preferințele acestei grupă de vârstă SENS nu există.

Analiza pe grupe de vârste a fost publicată luni de către INSCOP. Ea analizează datele sondajului publicat joi, în care AUR scade pentru prima dată sub 40% după alegerile prezidențiale din mai. Partidul condus de George Simion este cotat la 38%, urmat de PSD – 19,5%, PNL – 14,6% și USR cu 12,3%. Restul partidelor sunt 5%.

AUR este pe primul loc în intențiile de vot pentru trei din patru grupe de vârstă: 34% pentru grupa de vârstă 18-29 de ani, 50% pentru grupa 30-44 de ani și 41% pentru 45-59 de ani. Cei trecuți de 60 de ani preferă PSD (38%) față de AUR -28%.

Cum votează românii în funcție de vârstă Foto: INSCOP Research

„Electoratul tânăr și adult activ (18–59 ani) privilegiază AUR, în timp ce segmentul 60+ rămâne orientat în proporții ridicate spre PSD. Această diferență semnalează o scindare valorică între generațiile formate în contexte socio-politice distincte și sugerează transformări profunde în modelul de socializare politică”, afirmă sociologul Remus Ștefureac – director INSCOP Research, într-o postare pe Facebook.

Un partid neparlamentar, pe locul 2 în preferințele tinerilor

SENS, partid fondat de europarlamentarul Nicu Ștefănuță, se află pe locul 2 în preferințele tinerilor cu vârste între 18 și de ani. Este singura categorie unde SENS punctează, el fiind cotat la 1% la grupele 30-44 și 45-59, în timp ce la cei peste 60 de ani are 0%. La ultimele alegeri parlamentare, din 1 decembrie 2024, SENS a înregistrat aproape 3% din voturi, sub pragul parlamentar de 5%.

„Contrastul dintre generația 18–29 (două treimi dintre tineri votează, în această ordine, cu AUR, SENS și USR) și cea 60+ (două treimi dintre seniori votează cu PSD și AUR, în acestă ordine) ilustrează două continente politice distincte”, subliniază Remus Ștefureac.

PSD, sub 10% în preferințele celor sub 45 de ani

Pe primul loc în intenția de vot a celor peste 60 de ani, PSD are probleme în atrage electorat mai tânăr, fiind cotat la 8% pentru grupa 30-44 de ani și 9% la cei de 18-29 de ani.

„Dacă seniorii privilegiază stabilitatea și protecția socială, tinerii manifestă o preferință pentru opțiuni radicale și schimbare netă. Această polarizare reprezintă o provocare majoră pentru coeziunea democratică și pentru capacitatea sistemului politic de a formula politici incluzive”, consideră Ștefureac.

Sondajul a fost realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice) pe un eșantion de 3000 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.