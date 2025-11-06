Sondaj INSCOP: AUR scade sub 40% pentru prima dată după prezidențiale. Ce partide cresc

Partidul lui George Simion este primul în intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare cu 38%, dar se află pe un trend descendent, potrivit unui sondaj INSCOP Research publicat joi.

Sondajul a fost realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice) pe un eșantion de 3000 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

AUR este urmat în sondaj de trei dintre partidele care formează actuala guvernare: PSD – 19,5%, PNL – 14,6% și USR cu 12,3%.

Patru partide care sunt acum în Parlament se află sub pragul electoral de 5%, mai exact UDMR cu 4,8%, POT cu 3,1% și SOS cu 1,7%.

AUR scade, PSD crește

Deși conduce cu un scor dublu față de următorul clasat, AUR scade pentru prima dată sub 40% după alegerile prezidențiale din mai 2025. 38% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie 2025).

Cumulat, actuala guvernare PSD-PNL-USR-UDMR are peste 50% din intențiile de vot. PSD este partidul pe creștere cu 19.5% (față de 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie 2025).

PNL se află într-o scădere ușoară – 14.6% (față de 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie 2025), iar USR crește ușor la 12.3% (față de 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie 2025).

Ce spun alte sondaje

Un sondaj CURS publicat pe 2 noiembrie arată AUR pe primul loc cu un scor de 35%. PSD se clasează pe locul al 2-lea, cu un scor de 24%. PNL este al 3-lea în intenția de vot, cu 15%, fiind urmat de USR (10%) și POT (7%).

Un sondaj Avangarde publicat în 20 septembrie punea AUR pe primul loc – 41%, urmat de PSD – 19%, PNL – 13%, USR la 12% și UDMR la 6%.