SONDAJ AtlasIntel. Care sunt politicienii pe care bucureștenii nu i-ar vota în niciun caz

Președintele AUR, George Simion, este liderul politic despre care aproape 60% dintre bucureșteni spun că nu l-ar vota „în niciun caz”, conform unui sondaj AtlasIntel realizat pentru HotNews. În sondaj au fost incluși și președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

Sondajul de opinie a fost realizat de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane din București.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de ±2 p.p., la un grad de încredere de 95%.

Sondajul a inclus și întrebarea „Pentru care dintre politicienii listați mai jos nu ați vota în niciun caz?”.

În listă sunt incluși președintele Dan, premierul Bolojan, liderul AUR, George Simion, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, precum și candidații la Primăria Capitalei: Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR), Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli), George Burcea (POT) și Vlad Gheorghe (Partidul Drept).

Cel mai mare scor de respingere în rândul bucureștenilor care au răspuns sondajului AtlasIntel îl au George Simion, cu 55,9%, Anca Alexandrescu – 55,2%, George Burcea – 50,7% și influencerul Makaveli – 45,7%. Practic, reprezentanții taberei autointitulate „suveranistă”.

38,3% dintre bucureștenii care au răspuns sondajului spun că nu l-ar vota „în niciun caz” pe primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță. Urmează Cătălin Drulă – 33,6%, Nicușor Dan – 31,9% și Ilie Bolojan – 30,3%.

În cazul fostului europarlamentar Vlad Gheorghe, plecat din USR, 24% dintre bucureșteni spun că nu l-ar vota în niciun caz, iar pe Ciprian Ciucu, primarul liberal de la Sectorul 6, nu l-ar vota 19,6% dintre respondenți.