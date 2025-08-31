Sondaj Avangarde pentru Primăria Capitalei: doi posibili candidați sunt dați cu șanse egale / Luptă strânsă și pentru locul trei

Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt la egalitate într-un sondaj Avangarde privind opțiunile bucureștenilor pentru funcția de primar al Capitalei.

Cei doi sunt cotați cu câte 25 de procente în barometrul publicat duminică, fiind urmați de Cătălin Drulă (USR), cu 20% dintre opțiuni și independenta Anca Alexandrescu – 18%.

Ei sunt urmați la mare distanță de Vlad Gheorghe (DREPT) – 5%, Ana Ciceală (SENS) – 2% și independentul Octavian Berceanu, tot cu 2%.

USR, pe primul loc în opțiuni dacă ar avea loc parlamentare

Întrebați pe cine ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 25% dintre bucureștenii intervievați de Avangarde au indicat USR.

Partidul condus de Dominic Fritz este urmat îndeaproape de AUR – 23%, apoi venind PSD – 20% și PNL – 18%. La mare distanță, vin PUSL – 5%, SOS România – 3%, PMM – 2%, DREPT – 2% și SENS -1%.

Potrivit Avangarde, sondajul a fost făcut pe 1070 de persoane din populația adultă din București, datele au fost culese prin metoda CATI (telefonic) în perioada 22.08.2024 – 30.08.2024, iar eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%.

Ce arătau cele două sondaje de duminica trecută privind PMB

Potrivit unui sondaj de duminica trecută al CURS, casă de sondare deținută de Iosif Buble, social-democratul Daniel Băluță, ar câștiga funcția de primar general cu 24%, în timp ce Cătălin Drulă (USR) s-ar clasa pe locul 2, cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) ar lua fiecare 11%.

Anca Alexandrescu, realizatoare Realitatea TV, (independentă) ar obține 9% din voturi, Octavian Berceanu (REPER) 7%, Mihai Enache (AUR) 6%, Diana Șoșoacă (SOS) 5%. Pe ultimele locuri din clasament s-ar situa Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS), cu câte 3%.

Tot duminica trecută, la scurt timp după publicarea sondajului CURS, PNL a prezentat un sondaj INSCOP, care îl prezenta favorit tot Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4. Sondajul INSCOP a analizat două scenarii – unul în care candidează George Simion din partea AUR, iar altul în care partidul este reprezentat de realizatoarea Realitatea TV Anca Alexandrescu.

Bolojan spune că decizia privind candidatul trebuie bazată pe sondaje

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat, la mijlocul acestei luni, că partidul a făcut un sondaj în București privind candidatul cel mai potrivit la Primăria Generală din partea liberalilor, cel mai bine plasat fiind Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6.

Întrebat dacă PNL și USR vor susține un candidat unic la postul de primar al Capitalei, premierul a spus că partidele trebuie să-și aleagă strategia în funcție de tipul de alegeri. Astfel, pentru postul de primar alegerile sunt un scrutin într-un singur tur, în care cel care obține cele mai multe voturi va ocupa automat și postul de edil.

„Pe cale de consecință, partidele din coaliție trebuie să analizeze la modul cel mai serios susținerea în totalitate a unui candidat, sau măcar susținerea a două partide. Însă susținerea acestui candidat trebuie să se facă pe analize sociologice”, a spus liderul liberalilor.



La rândul său, Ciprian Ciucu a spus, la Digi 24, că trebuie discutate datele din sondaje cu cei de la USR, adăugând că nu se va grăbi să anunțe o candidatură proprie.

Președintele USR Dominic Fritz a afirmat, pe 8 august, la Digi24, că partidul are discuții cu colegii de coaliție de la PNL pentru un candidat comun.

Cine și-a anunțat candidatura până acum la Primăria Capitalei

Partidele SENS și URS.PDF o susțin pe Ana Ciceală în cursa pentru Primăria Capitalei. Ana Ciceală a candidat de mai multe ori pentru Primăria Sectorului 3. La cele mai recente alegeri locale, din 2024, Ciceală s-a clasat pe locul 3, cu 16% dintre voturi.

Dan Trifu, vicepreședintele fundației Eco-Civica, care luptă pentru protecția mediului și salvarea spațiilor verzi din București, a anunțat în luna mai că va candida la Primăria Capitalei. Contactat de HotNews, el a explicat că s-a mai gândit să facă acest pas, însă a fost mereu „susținătorul fervent” al lui Nicușor Dan.

Fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, este candidatul REPER în alegerile care urmează să fie convocate pentru Primăria Capitalei. Berceanu spune că va candida pentru că vrea ca Bucureștiul să devină „un oraş respirabil, cu spaţii verzi, cu apă potabilă de calitate şi străzi curate şi civilizate”.

Și-a mai anunţat candidatura Dan Cristian Popescu, fost viceprimar al Sectorului 2, în prezent consilier general ales pe listele PSD.