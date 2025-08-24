Alegeri Primăria Capitalei: Daniel Băluță, dat câștigător de un sondaj CURS. Piedone și Ciucu, același procent. Cine se află pe locul 2 / Anca Alexandrescu, inclusă și ea în clasament

Actualul primar al Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, ar câștiga fotoliul de primar general cu 24%, în timp ce Cătălin Drulă (USR) s-ar clasa pe locul 2 cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) cotați cu 11%, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică.

Sondajul, de tip Omnibus, a fost realizat pe 1.100 de persoan, față-în-față, la domiciliul respondenților, în perioada 12-22 august. Studiul are o marjă de eroare de 3%, la un nivel de încredere de 95%.

Iosif Buble, care deține CURS, a declarat anterior pentru HotNews că acest tip de sondaj a fost autofinanțat. „În fiecare lună CURS publică un sondaj barometru (de tip Omnibus), autofinanțat, de aceea este și așa scurt. Executăm multe sondaje comandate de terți, dar sunt confidențiale și le publică beneficiarii dacă doresc”, a spus Buble.

Potrivit casei de sondare deținută de Iosif Buble, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Generală a Capitalei, Anca Alexandrescu, realizatoare Realitatea TV, (independentă) ar obține 9% din voturi, Octavian Berceanu (REPER) 7%, Mihai Enache (AUR) 6%, Diana Șoșoacă (SOS) 5%. Pe ultimele locuri din clasament s-ar situa Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS) cu câte 3%.

Dacă duminica viitoare ar fi alegeri locale, partidul condus de Dominic Fritz ar obține cele mai multe voturi, 23%, urmat de PSD (21%), AUR (18%), PNL (14%), POT (7%), PUSL (6%), SOS România (5%) și REPER (4%).

Majoritatea bucureștenilor (47%) consideră că alegerile pentru postul lăsat vacant de Nicușor Dan ar trebuie organziate în 2026, invocând lipsa de bani. Pentru 26%, organizare scrutinului nu este o prioritate și poate să rămână interimatul în timp ce aproape un sfert apreciază că este nevoie de alegerea unui nou edil cât mai curând.