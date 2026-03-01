Sondaj. Câți dintre americani susțin atacul ordonat de Trump împotriva Iranului

Donald Trump, ajustând două șepci cu mesajul său „MAGA” în timp ce se pregătea să semneze ordine executive în Biroul Oval, FOTO: Chip Somodevilla / Getty images / Profimedia

Un sondaj Ipsos, realizat după declanșarea atacurilor împotriva Iranului, arată că doar un sfert dintre americani susțin intervenția Statelor Unite în Orientul Mijlociu. De asemenea, jumătate dintre cei intervievați consideră că președintele Donald Trump recurge prea ușor la forță, informează Reuters.

Circa 27% dintre respondenți aprobă loviturile împotriva Iranului, în timp ce 43% le dezaprobă, iar 23% nu sunt siguri.

După ce în ultimele luni, Trump a ordonat intervenții militare în Venezuela, Siria și Nigeria, 56% dintre americani cred că președintele este prea înclinat să recurgă la forța militară pentru a promova interesele SUA.

Sondajul a fost realizat în timpul atacurilor Israelului și SUA asupra Iranului și încheiat înainte ca armata americană să anunțe primele pierderi în operațiuni: trei militari morți și cinci grav răniți.

Deși 55% dintre republicani au spus că susțin loviturile, iar numai 13% le dezaprobă, sondajul a arătat 42% dintre susținătorii partidului lui Trump ar fi mai puțin înclinat să susțină campania din Iran dacă trupele SUA ar suferi pierderi.

Nivelul de aprobare a președintelui Trump este de 39%, cu un procent sub sondajul anterior, din 18-23 februarie.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.282 de persoane, având o marjă de eroare de trei procente.