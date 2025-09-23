Sondaj: Cum văd românii relația cu Republica Moldova și integrarea sa în UE

Peste 70% dintre români consideră că ţara noastră face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană, relevă un sondaj INSCOP Research, citat de Agerpres.

Potrivit cercetării, 72,8% dintre români consideră că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană (faţă de 56,3% în iulie 2015), în timp ce 16,5% sunt de părere contrarie (faţă de 29,6% în iulie 2015), iar 10,7% nu ştiu sau nu răspund.

Cred că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană 69% dintre votanţii PSD, 85% dintre votanţii PNL, 79% dintre votanţii USR şi 72% dintre cei ai AUR.

Consideră că România nu face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană: 12% dintre votanţii PSD, 9% dintre votanţii PNL, 12% dintre votanţii USR şi 22% dintre cei ai AUR.

Sondajul mai arată că 40,4% dintre respondenţi consideră că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de ajutorul României şi al altor state europene (faţă de 46% în iulie 2015), 50,9% cred că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de voinţa cetăţenilor şi politicienilor din Republica Moldova de a merge pe drumul integrării (faţă de 40,5% în iulie 2015). Ponderea non-răspunsurilor este de 8,7%.

Consideră că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de ajutorul României şi al altor state europene 48% dintre votanţii PSD, 41% dintre votanţii PNL, 38% dintre votanţii USR şi 46% dintre cei ai AUR.

Cred că integrarea europeană a Chişinăului depinde mai mult de voinţa cetăţenilor şi politicienilor din Republica Moldova de a merge pe drumul integrării 43% dintre votanţii PSD, 56% dintre votanţii PNL, 59% dintre votanţii USR şi 47% dintre cei ai AUR.

„Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP arată o creştere semnificativă, în ultimii 10 ani, a procentului celor care cred că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană. Este o percepţie care reflectă îmbunătăţirea semnificativă a relaţiei bilaterale în ultimul deceniu, pe fondului sprijinului consistent al României pentru proiectul european al Republicii Moldova. Pe de altă parte, creşte semnificativ şi ponderea celor care cred că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de voinţa cetăţenilor şi a politicienilor din Basarabia de a merge pe drumul integrării, decât de ajutorul României sau al altor state europene”, a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac.

Datele au fost culese în perioada 1 – 9 septembrie prin interviu cu chestionar, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1.103 persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul strategic Thinking Group.