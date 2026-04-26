Sondaj CURS în Capitală. Care sunt intențiile de vot ale bucureștenilor și ce cred despre o eventuală demisie a premierului Bolojan

Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS în luna aprilie, în Capitală, 54% dintre respondenţi consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 42% spun că nu, iar 4% nu au o opinie, informează Agerpres.

Sursa citată mai relevă că 67% dintre bucureşteni spun că au auzit despre tensiunile din coaliţia de guvernare, iar alţi 21% au auzit, dar nu sunt foarte la curent. Doar 7% nu au auzit deloc, iar 5% nu au răspuns.

În ceea ce priveşte intenţiile de vot la alegerile locale, PSD ar obţine 22% din voturi, PNL – 20% şi AUR – 20%, urmate de USR cu 16%. SENS ar avea 6%, PNRR-Piedone – 5%, SOS România – 5%, Partidul Oamenilor Tineri – 2%, REPER – 2%, iar alte opţiuni – 2%.

Un procent de 74% dintre bucureşteni cred că România merge într-o direcţie greşită, în timp ce 19% spun că aceasta este bună, iar 7% nu au o opinie.

Un procent de 63% consideră că Bucureştiul merge într-o direcţie greşită, iar 31% cred că direcţia este bună, în timp ce 6% nu se pronunţă. Deşi evaluarea este ceva mai echilibrată decât la nivel naţional, nemulţumirea rămâne majoritară.

Traficul şi aglomeraţia sunt indicate de 27% dintre respondenţi, fiind principala problemă, urmează impozitele şi taxele, cu 13% şi starea străzilor, cu 12%. Curăţenia este menţionată de 10% dintre cei chestionaţi, iar apa caldă şi nivelul de trai de câte 9%. Sănătatea este indicată de 8%, poluarea de 7%, parcările de 3%, iar transportul în comun de 1% dintre respondenţi. Problemele de mobilitate şi costuri domină preocupările bucureştenilor.

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion de 1.073 de persoane adulte din Bucureşti, de miercuri până sâmbătă. Marja de eroare este de 3%, la un nivel de încredere de 95%.