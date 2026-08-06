Sondaj. Extrema-dreapta germană ia avans față de blocul care-l susține pe cancelarul Merz

Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) continuă să-şi extindă avansul în faţa blocului de centru-dreapta al cancelarului federal Friedrich Merz, conform rezultatelor unui nou sondaj efectuat în Germania la nivel naţional şi publicat joi, relatează agenţia DPA, preluată de Agerpres.

Sondajul, realizat de institutul Infratest Dimap, arată că 21% dintre alegători ar vota cu blocul de centru-dreapta al lui Merz, format din Uniunea Creştin-Democrată (CDU) şi Uniunea Creştin-Socială (CSU), cu un procent mai puţin faţă de un sondaj efectuat la începutul lunii iulie.

Între timp, partidul Alternativa pentru Germania (AfD), de orientare conservatoare, eurosceptică şi anti-migraţie şi care este investigat de serviciile de informaţii germane pentru opinii extremiste, a câştigat în acest sondaj un procent, ajungând la 28%.

Partidul Social-Democrat (SPD), de centru-stânga şi membru al coaliţiei de guvernare conduse de Merz, este cotat în sondaj cu 12% din intenţiile de vot, în timp ce Verzii au 15%, Stânga (Die Linke) 11% şi Partidul Liber-Democrat, 4%, toate neschimbate faţă de ultimul sondaj.

Sondaj cu o lună înainte de alegeri regionale în trei landuri

Germania va avea alegeri generale la nivel federal abia în martie 2029, dar în trei landuri din est, Berlin, Saxonia-Anhalt şi Mecklenburg-Pomerania Inferioară se vor desfăşura luna viitoare alegeri regionale, înaintea cărora sondajele anticipează câştiguri record pentru AfD.

În Saxonia-Anhalt există şi posibilitatea ca AfD să obţină majoritatea absolută. În cel mai recent sondaj realizat de acelaşi institut, AfD are în acest land 41% din intenţiile de vot, faţă 24% pentru Uniunea Creştin-Democrată (CDU), partidul cancelarului federal Merz, 13% pentru Stânga (Die Linke), 7% pentru SPD şi 5% pentru Verzi.

Social-democrații vor interzicerea AfD

Vicecancelarul german, ministrul de finanţe Lars Klingbeil, şi-a exprimat miercuri susţinerea faţă de posibilitatea iniţierii unui proces de interzicere a partidului AfD.

Într-un articol publicat în săptămânalul Die Zeit, vicecancelarul Klingbeil, care este şi vicepreşedinte al SPD, a susţinut de asemenea menţinerea „cordonului sanitar” prin care formaţiunile progresiste pro-UE de centru-dreapta şi centru-stânga menţin izolat partidul AfD prin refuzul oricărei alianţe cu acest partid naţionalist.

Dezbaterea despre scoaterea în afara legii a partidului AfD, lansată deja de circa doi ani, s-a intensificat după ce un ONG denumit „Societatea pentru Drepturi şi Libertăţi Civile (GFF)” a susţinut luna trecută într-un raport că acest partid este neconstituţional.

Serviciul de informaţii german, Oficiul pentru Protecţia Constituţiei, a clasificat deja AfD ca partid suspectat de extremism şi a obţinut decizii judiciare care-i oferă baza legală să monitorizeze comunicaţiile acestui partid şi de asemenea să-l supravegheze folosind agenţi sub acoperire.

Acţiuni de scoatere a unui partid în afara legii au mai fost lansate în trecut în Germania, dar împotriva unor formaţiuni mici şi niciodată împotriva unui partid care să fi atins un nivel de popularitate similar celui de care se bucură în prezent Alternativa pentru Germania (AfD). Pe de altă parte, criticii unui demers de acest fel avertizează că ar putea fi un proces îndelungat şi cu un rezultat incert la Curtea Constituţională.