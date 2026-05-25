Sondaj INSCOP. Câți români ar vota pentru demiterea lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan ar rămâne în funcție dacă duminica viitoare s-ar organiza un ipotetic referendum privind demiterea acestuia, relevă datele unui sondaj INSCOP făcut la începutul lunii mai și publicat luni.

Sondajul INSCOP a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice) și au participat 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum privind demiterea președintelui, 44% dintre români au declarat că ar în favoarea demersului, în timp ce 50,7% ar vota împotriva demiterii. 5,4% au spus că nu știu sau nu au răspuns.

Conform cercetării, dacă sunt excluși cei 5,4% dintre respondenți care nu au știut sau nu au răspuns la această întrebare, rezultă că 53,1% dintre români ar fi împotriva demiterii președintelui, în timp ce 46,9% ar fi în favoarea destituirii în cazul organizării unui referendum pe această temă.

Cine ar vota pentru suspendarea președintelui

Votanții AUR (77%), persoanele cu educație primară (63%), locuitorii din mediul rural (55%) și utilizatorii Tiktok (59%) ar vota într-o proporție mai mare decât restul populației pentru demiterea lui Dan.

Votanții PNL (86%), USR (86%) și PSD (59%), persoanele peste 60 de ani (59%), cei cu educație superioară (73%), locuitorii din București (68%) și din urbanul mare (61%) ar vota împotriva demiterii președintelui, într-un procent mai ridicat decât media.

Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, susține că un posibil referendum pentru demiterea președintelui va ostiliza o parte din electorat și că șeful statului ar strânge în jurul său cetățenii care l-au susținut în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din urmă cu un an.

„Demiterea președintelui Nicușor Dan printr-un eventual referendum nu are susținere în societatea românească, nici măcar în urma aplicării unei întrebări care testează o situație ipotetică. Proximitatea față de momentul electoral din 2025 și riscurile sistemice percepute de majoritatea alegătorilor, în contextul electoral tensionat din 2024-2025, alimentează ostilitatea publicului față de un referendum de demitere a președintelui, care nu ar face decât să amplifice incertitudinile politice deja uriașe și costisitoare din punct de vedere economic și social. Altfel spus, în pofida polarizărilor politice contextuale, perspectiva unui moment de ruptură de o asemenea amploare strânge rândurile și determină revenirea populației la granițele bazinelor electorale configurate în turul doi al alegerilor prezidențiale”, a declarat Ștefureac.

Conform unui sondaj INSCOP, publicat săptămâna trecută, 7 din 10 români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan. Proporția este aceeași și în cazul premierului interimar Ilie Bolojan, conform cercetării.