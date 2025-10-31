„Sondajele sunt brutale”. Un aliat al cancelarului german trage un semnal de alarmă, pe măsură ce extrema dreaptă câștigă teren

Un aliat al cancelarului german Friedrich Merz a avertizat coaliția de guvernământ, într-un interviu publicat vineri, că popularitatea sa a scăzut, iar datele din cercetările sociologice „sunt brutale”, transmite AFP.

„Pierderea de încredere este semnificativă, așteptările sunt mari, iar scepticismul este mare”, a declarat Jens Spahn, lider de grup parlamentar din blocul conservator CDU/CSU al cancelarului, într-un interviu pentru Politico.

Coaliția dintre CDU/CSU și social-democrați (SPD) a pierdut din popularitate în sondajele de opinie de când a preluat puterea la începutul lunii mai.

„În acest moment, pierdem împreună”

Conservatorii lui Merz sunt acum umăr la umăr cu partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), la un scor de 25% – 27%. SPD, care la alegerile din februarie a înregistrat cel mai slab rezultat din istorie, a scăzut și mai mult în sondaje, ajungând la doar 13% – 15%.

„Câștigăm împreună, pierdem împreună. În acest moment, pierdem împreună – sondajele sunt brutale”, a spus Spahn, un conservator declarat, care a fost ministru al sănătății în mandatul fostului cancelar Angela Merkel.

Actualul cancelar federal al Germaniei, Friedrich Merz, a promis că va lupta împotriva AfD, partid pe care l-a descris drept „principal adversar”, înaintea alegerilor regionale care vor avea loc anul viitor în cinci dintre cele 16 landuri ale țării.

Spahn consideră că acțiunile legislative sunt cele care vor stabili dacă SPD și CDU/CSU vor putea să își păstreze statutul de partide mainstream dominante.

Totuși, divergențele repetate, inclusiv pe tema numirilor din sistemul judiciar și a serviciului militar, au afectat imaginea guvernului.

În plus, neînțelegerile din coaliție au pus în pericol angajamentul lui Mertz cu privire la reformele rapide și decisive pentru a redresa o economie germană aflată în dificultate.

Spahn și-a exprimat speranța că impasul economic va fi depășit, iar starea de spirit a germanilor se va schimba, insistând că actuala coaliție trebuie să facă progrese în acest sens.

Țara se află „într-o dispoziție atât de sumbră de ceva vreme”, a spus Spahn. „Chiar și cei care încă o duc bine personal au cu toții sentimentul că ce a fost mai bun este deja în urmă”, a conchis el.