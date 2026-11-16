Sondaj INSCOP: AUR, la cel mai mic procent din ultimul an și jumătate. PSD crește semnificativ. Cum schimbă topul o alianță PNL-USR

AUR rămâne pe primul loc în preferințele alegătorilor, însă înregistrează o scădere de cinci procente, în intenția de vot, potrivit datelor ultimului sondaj INSCOP. Totodată, PSD înregistrează cea mai mare creștere, față de luna septembrie. AUR și PSD înregistrează cea mai mare scădere, respectiv cea mai mare creștere din ultimul an și jumătate.

Ce scor ar obține alianța PNL-USR

Sondajul INSCOP a fost realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie, prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

AUR scade puternic

Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, 34.6% dintre alegători ar vota cu AUR, potrivit sondajuljui realizat de INSCOP în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026. Partidul condus înregistrează cea mai mică cotă electorală din ultimul an și jumătate și o scădere de cinci procente față de luna septembrie, când a fost efectuat sondajul anterior.

Noiembrie : AUR: 34.6% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 39.7% în septembrie 2026, 38.2% în mai 2026, 37% în aprilie, 38% în martie, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai).

PSD, cel mai mare scor din ultimul an și jumătate

PSD-ul lui Sorin Grindeanu, în schimb, are cea mai mare favorabilitate din mai încoace, fiind cotat în intențiile de vot cu 24,6%, în creștere cu șase procente față de luna septembrie. De asemenea, scorul PSD este cel mai mare din ultimul an și jumătate, când PSD nu a depășit 19% în intențiile de vot.

Noiembrie: PSD: 24.6% cu PSD (față de 18.7% în septembrie 2026, 17.5% în mai 2026, 20.1% în aprilie, 19.2% în martie, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie 2025, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai).

PNL revine la scorul dinainte de moțiune

Potrivit sondajului INSCOP din noiembrie, PNL revine la scorul electoral dinainte de moțiunea de cenzură. Liberalii ar fi votați de 15,1% dintre alegători dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare. PNL este în scădere față de septembrie, când era creditat cu 16,3%, și are cu un procent mai puțin față de mai 2025.

Noiembrie : PNL: 15.1% (față de 16.3% în septembrie 2026, 20.3% în mai 2026, 15.5% în aprilie, 14.5% în martie, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie 2025, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai).

USR, în ușoară creștere

USR este în creștere față de luna septembrie cu aproape trei procente în intenția de vot. Astfel, partidul lui Dominic Fritz ar fi votat de 11,9% dacă duminica viitoare ar fi alegeri, față de 9% în septembrie. USR revine acum la cota pe care a avut-o în medie în ultimul an și jumătate.

Noiembrie: USR: 11.9% cu USR (față de 9% în septembrie 2026, 10% în mai 2026, 12.7% în aprilie, 11.4% în martie, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie 2025, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai).

UDMR este în scădere față de luna septembrie, fiind indicat de 3,9% dintre respondenții INSCOP. Uniunea lui Kelemen Hunor înregistrează cel mai mic procent în sondaje din mai 2025 încoace.

Noiembrie: UDMR – 3.9% (față de 5.5% în septembrie 2026, 5% în mai 2026, 4.3% în aprilie, 4% în martie, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie 2025, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

Partidul SENS al Anei Ciceală este creditat în sondajul INSCOP cu 3% în intențiile de vot, în scădere față de luna septembrie.

Noiembrie: SENS – 3% (față de 4.1% în septembrie 2026, 2.5% în mai 2026, 2.4% în aprilie, 3.6% în martie, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie 2025, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie).

SOS România și POT, partide parlamentare au o cotă de sub 3% în intențiile de vot, potrivit sondajului INSCOP din noiembrie.

Noiembrie: SOS România – 2.1% (față de 2.7% în septembrie 2026, 2.9% în mai 2026, 2.8% în aprilie, 3.3% în martie, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie 2025, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie).

Noiembrie: POT- 1.8% (față de 2.7% în septembrie 2026, 1.9% în mai 2026, 3.6% în aprilie, 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie 2025, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie).

Alianța PNL-USR schimbă clasamentul

Clasamentul opțiunilor ar fi schimbat dacă PNL și USR ar candida în alianță. Într-un astfel de scenariu, PSD ar fi împins pe locul trei, primele două locuri ale clasamentului fiind ocupate de AUR și PNL-USR.

Astfel, partidul lui George Simion ar rămâne pe primul loc în opțiuni, cu 35,7%.

Alianța PNL-USR ar fi pe locul doi în intențiile de vot dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, cu 28,2% dintre opțiuni.

PSD s-ar situa pe locul 3, cu 23%.