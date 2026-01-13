Sora lui Kim Jong Un respinge oferta Coreei de Sud pentru îmbunătățirea relațiilor: „Vise nebunești, niciunul nu se va putea realiza”

Sora liderului nord-coreean Kim Jong Un a calificat marţi speranţele de îmbunătăţire a relaţiilor cu Seulul drept „visare cu ochii deschişi” şi a pretins scuze Coreei de Sud pentru o presupusă incursiune de drone dinspre teritoriul acesteia, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Cât priveşte diversele vise nebuneşti, pline de speranţă, ale Seulului, sub numele de ‘repararea relaţiilor (între cele două Corei)’, niciunul nu se va putea realiza vreodată”, a declarat Kim Yo Jong, foarte influentă în cadrul puterii nord-coreene, într-un comunicat difuzat de agenţia oficială de presă a Phenianului, KCNA.

Phenianul a afirmat în weekend că a doborât o dronă provenind dinspre Sud, în apropierea oraşului nord-coreean Kaesong, la începutul lunii ianuarie.

Seulul a respins acuzaţiile, afirmând că drona care apare în fotografiile publicate de Phenian nu este un model utilizat de armata sa.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a ordonat poliţiei şi armatei să desfăşoare o anchetă comună în cazul dronei, subliniind că orice implicare civilă ar constitui „o crimă gravă, o ameninţare la adresa păcii în Peninsula Coreeană”.

Kim Yo Jong a calificat incidentul drept o provocare gravă. „Autorităţile de la Seul trebuie să recunoască şi să-şi ceară scuze pentru încălcarea suveranităţii (Coreei de Nord) şi să ia măsuri pentru a împiedica repetarea unor astfel de lucruri”, a declarat ea, avertizând că încălcările repetate vor face ca ele „să plătească un preţ pe care nu şi-l pot asuma”.

Această ultimă escaladare a tensiunilor survine în timp ce fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol este judecat pentru că ar fi ordonat operaţiuni ilegale cu drone, în speranţa de a provoca o reacţie din partea Phenianului, care să-i servească drept pretext pentru scurta sa tentativă de a impune legea marţială.

Yoon a fost destituit în aprilie în urma acestei tentative. Succesorul său în funcţie, Lee Jae Myung încearcă să restabilească relaţiile cu Phenianul şi s-a deplasat săptămâna trecută în China pentru a solicita ajutor din partea Beijingului pentru readucerea Coreei de Nord la masa negocierilor.