Sora senatorului răposat Lindsey Graham a anunțat că va candida pentru locul său din Senatul SUA

Darline Graham, sora senatorului american decedat Lindsey Graham, a anunțat luni că va candida pentru un mandat complet în Senat pentru a reprezenta statul Carolina de Sud, la câteva zile după ce a fost învestită pentru a-i duce la capăt mandatul ce urmează să expire în ianuarie, transmit marți agențiile Reuters și Xinhua, citate de Agerpres.

„Simt că o pot face. Simt o pace interioară în legătură cu acest lucru. Va fi dificil? Da. Absolut”, a spus ea pentru Fox News, într-un interviu din care luni seară a fost difuzat un fragment.

Lindsey Graham, care a decedat pe 11 iulie în urma unei „boli scurte și subite”, era considerat unul dintre cei mai influenți senatori republicani pe probleme de politică externă. De altfel, moartea sa a survenit la scurt timp după o vizită pe care a efectuat-o la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski.

El urma să candideze pentru un al șaselea mandat de senator la alegerile din noiembrie.

Decesul său neașteptat a lăsat un gol pe listă, obligându-i pe republicani să-i găsească rapid un înlocuitor.

Trump a cerut ca sora lui Lindsey Graham să îi ducă la capăt mandatul

Pe 13 iulie, președintele american Donald Trump a scris pe rețeaua sa Truth Social că îi recomandă lui Henry McMaster, guvernatorul Carolinei de Sud, să o desemneze pe sora mai mică a lui Lindsey Graham pentru mandatul temporar de senator, ce va expira pe 3 ianuarie. McMaster a numit-o pe Darline Graham în acest post câteva ore mai târziu. Ea a lucrat anterior în administrația publică din Carolina de Sud.

Trump a anunțat vinerea trecută că o va susține pe Darline Graham dacă aceasta va candida în alegerile primare speciale din Carolina de Sud, pe care Partidul Republican urmează să le organizeze pe 11 august.

Omul de afaceri Mark Lynch, congresmenii Ralph Norman și Russell Fry, precum și avocatul Duke Buckner au anunțat deja că vor intra în cursă. Nancy Mace, membră a Congresului, este considerată o altă potențială contracandidată.

Învingătorul se va confrunta în noiembrie cu democrata Annie Andrews pentru un loc în Senatul american.

Republicanii dețin în prezent o majoritate strânsă în Senat și în Camera Reprezentanților înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, pe care SUA le vor organiza în data de 3 noiembrie.

Acestea sunt considerate decisive pentru restul mandatului președintelui Trump, întrucât o serie largă de inițiative ale sale ar putea fi blocate dacă democrații recâștigă controlul asupra legislativului american.