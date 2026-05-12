Skip to content
Actualitate

Sorana Cîrstea, prima declarație după performanța de la Roma

Sebastian Pricop

„Sunt foarte recunoscătoare acestui sport”, a declarat Sorana Cîrstea într-un interviu oferit pe teren la finalul meciului câștigat în sferturile de finală ale turneului de la Roma.

Sorana Cîrstea a învins-o pe Jelena Ostapenko, marți, și s-a calificat în premieră în penultimul act al turneului WTA 1000 de la Foro Italico.

„Am spus întotdeauna că ambiția și visurile nu au termen de expirare. Cred că toată lumea poate vedea cât de mult iubesc acest sport. Am o pasiune imensă pentru el. Faptul că joc aici și că am ajuns în semifinalele de la Roma este absolut uimitor. Sunt foarte recunoscătoare acestui sport. Până acum, mă bucur din plin de săptămâna petrecută la Roma”, a declarat sportiva.

Adversara din semifinalele de la Roma va fi câștigătoarea sfertului dintre Coco Gauff (4 WTA, 22 de ani) și Mirra Andreeva (7 WTA, 19 ani), meci ce se joacă marți seară, nu mai devreme de ora 20.

Odată cu victoria obținută astăzi, Sorana și-a egalat cea mai bună clasare din carieră, locul 21 mondial.