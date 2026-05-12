Sorana Cîrstea, prima declarație după performanța de la Roma

„Sunt foarte recunoscătoare acestui sport”, a declarat Sorana Cîrstea într-un interviu oferit pe teren la finalul meciului câștigat în sferturile de finală ale turneului de la Roma.

Sorana Cîrstea a învins-o pe Jelena Ostapenko, marți, și s-a calificat în premieră în penultimul act al turneului WTA 1000 de la Foro Italico.

„Am spus întotdeauna că ambiția și visurile nu au termen de expirare. Cred că toată lumea poate vedea cât de mult iubesc acest sport. Am o pasiune imensă pentru el. Faptul că joc aici și că am ajuns în semifinalele de la Roma este absolut uimitor. Sunt foarte recunoscătoare acestui sport. Până acum, mă bucur din plin de săptămâna petrecută la Roma”, a declarat sportiva.

Cirstea after beating Ostapenko to reach 1st Rome SF at 36 years old



“We can say that age is just a number. As you told me yesterday, experience counts so much in this sport..”



Sorana: “I always said there’s no expiration date for ambition and dreams. I think everyone can see… pic.twitter.com/By2womQVB9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 12, 2026

Adversara din semifinalele de la Roma va fi câștigătoarea sfertului dintre Coco Gauff (4 WTA, 22 de ani) și Mirra Andreeva (7 WTA, 19 ani), meci ce se joacă marți seară, nu mai devreme de ora 20.

Odată cu victoria obținută astăzi, Sorana și-a egalat cea mai bună clasare din carieră, locul 21 mondial.