Sorana Cîrstea, prima reacție după calificarea în sferturi la Roland Garros. Complimentul primit de la o fostă mare campioană

„Sunt fericită că am închis meciul în două seturi, pentru că apoi lucrurile ar fi devenit şi mai grele”, a spus Sorana Cîrstea, la interviul de pe teren după victoria împotriva chinezoaicei Xiyu Wang .

Românca s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros, după ce a învins-o pe Xiyu Wang în două seturi, 6-3, 7-6. La capătul unei partide intense care a durat o oră și 57 de minute, Sorana a fost intervievată pe arena Suzanne-Lenglen de Marion Bartoli, fosta campioană de la Wimbledon.

Întrebată ce a simţit când a văzut că Wang revine periculos în setul secund, jucătoarea din România a răspuns: „La acest nivel, dacă pierzi 1% din intensitate, lucrurile iau altă întorsătură. Wang a jucat impresionant pe final de set secund, ea a fost cea care a jucat incredibil”.

Apoi, Marion Bartoli a complimentat-o pe Cîrstea: „Am avut plăcerea să te cunosc, am jucat și ne-am antrenat împreună acum 17 ani, în 2009 erai acolo, la Roland Garros, jucând în sferturi. 17 ani mai târziu, îți arăți reziliența, curajul și pasiunea pentru acest sport”.

Bartoli a rugat-o pe româncă să îi spună la ce se gândește în acest moment, când este din nou calificată în sferturi.

„Nu există un termen pentru ambiţie şi visuri. Am multă pasiune, iubesc în continuare acest sport. Mă bucur că am alături familia, prietenii îmi sunt aproape. Societatea ne etichetează în anumite grupuri, dar nu contează vârsta, în viaţă ai dreptul să faci ceea ce îţi doreşti. Iată-mă aici, la 36 de ani.

Foarte important în rezultatele mele e şi faptul că am pus mai puţină presiune pe mine în ultimii ani. Cred că acum sunt o jucătoare mai completă decât în trecut şi am zâmbetul pe buze, pentru că îmi place ceea ce fac. Fac totul cu pasiune, iar pasiunea mea e tenisul. Nu pot fi altfel decât recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă”, a spus Sorana.