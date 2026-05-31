Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile Roland Garros. Șansa revanșei cu un nume din top 10 mondial

Sorana Cîrstea după ce a învins-o pe Xiyu Wang, duminică, 31 mai 2026, în optimile Roland Garros. Credit: Wu Huiwo / Xinhua News / Profimedia

Sorana Cîrstea o va înfrunta în sferturile Openului Francez pe Mirra Andreeva, marți, la o oră ce încă nu a fost anunțată de organizatori. Pentru rusoaică, este al treilea an la rând în care se califică în această fază a turneului.

Cîrstea (18 WTA, 36 de ani) a mai întâlnit-o o singură dată pe Andreeva (8 WTA, 19 ani), chiar pe zgură, în aprilie, la Linz, unde rusoaica se impunea în decisiv, scor 7-6 / 4-6 / 6-2. Tot ea avea să câștige în cele din urmă și turneul.

La doar 19 ani, Mirra Andreeva este una dintre cele mai promițătoare jucătoare din noul val și are deja în palmares titluri de nivel WTA 1000, cucerite în 2025 la Indian Wells și Dubai.

La Paris, cea mai importantă performanță a ei de până acum este accederea în semifinale, faza în care se oprea la ediția din 2024, învinsă de Jasmine Paolini. În 2025 a fost eliminată în sferturi, după un eșec cu Lois Boisson.

Duminică a trecut în optimi de Jil Teichmann, scor 6-3 / 6-2.

Sorana Cîrstea, în unul dintre cele mai bune momente ale carierei

Românca s-a calificat în sferturile Roland Garros pentru a doua oară în carieră, la 17 ani distanță de momentul în care reușea în premieră această performanță.

Sorana Cîrstea vine după semifinala de la Roma, turneu în cadrul căruia a obținut și prima victorie din carieră în fața unui lider mondial în exercițiu, Aryna Sabalenka. Parcursul de la Foro Italico a propulsat-o în top 20 WTA, de asemenea, o premieră.

În meciurile disputate până acum la Roland Garros 2026, ea a trecut de Xiyu Wang în optimi, de Solana Sierra în turul 3, unde a reușit un dublu 6-0, de Eva Lys în turul 2, respectiv de Ksenia Efremova în runda inaugurală.

Conaționala noastră nu a trecut niciodată de sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam. Ea a jucat în antepenultimul act și la US Open, în 2023.