Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa PNL: „Se poate și fără voi. Toți plecați acasă!”

Președintele Camerei Deputaților a lansat miercuri un atac dur la adresa liberarilor, cărora le transmite că „se poate şi fără ei” la guvernare.

„Se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!”, a scris Sorin Grindeanu, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Mesajul lui Grindeanu vine după ce Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a criticat propunerile de miniștri alese de premierul desemnat Eugen Tomac.

Liderul PSD și-a început mesajul, spunând că românii, firmele cu capital românesc și întreaga economie au nevoie „de un Guvern nou, care să ia rapid decizii”.

„Aș fi dorit să văd o reală dezbatere despre ce măsuri are de luat noul Cabinet pentru a crește puterea de cumpărare a românilor, pentru reluarea investițiilor, care au un rol vital în menținerea locurilor de muncă, și despre planul pentru reducerea fiscalității prea mari în cazul românilor cu venituri mici și medii. Din păcate, din 5 mai, data în care unii au fost concediați de Parlament și trimiși acasă, asistăm la o mascaradă continuă, cu același mesaj anti-PSD”, a spus Grindeanu.

„Minți înguste, cu viziuni strâmbe”

Grindeanu a mai acuzat „un joc ridicol al unora care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri, fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie „prin ei înșiși”, dar cu voturile PSD”.

„Un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziție, dar – în realitate – sunt tot mai bine înșurubați la putere. Lor le transmit: se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!”, a mai spus Grindeanu.

Grindeanu le-a mai transmis liberalilor că „sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte”.

„Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru. Uitați mereu esențialul. La final de zi, it’s the economy”, a mai spus Grindeanu.