Sorin Grindeanu anunță amendamente la Pachetul 2 în Parlament: „PSD nu poate susține astfel de lucruri!”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, într-o postare pe Facebook, că parlamentarii social-democrați vor depune amendamente la proiectele conținute în Pachetul 2 de măsuri pentru echilibrarea bugetului. Grindeanu susține că partidele din coaliție ar trebui să promoveze doar măsurile agreate de toate formațiunile partenere.

„După ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democrați va formula amendamente pentru a corecta și alte puncte. Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1,2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral și PSD nu poate susține astfel de lucruri!”, a scris Sorin Grindeanu.

Acesta susține că partidul său susține eliminarea privilegiilor și sinecurilor, însă nu va sprijini măsuri care să afecteze categoriile vulnerabile ale populației, fără o justificare economică reală.

„La fel cum consider că pentru unitatea Coaliției, trebuie să se promoveze doar acele măsuri care sunt agreate la nivelul tuturor partenerilor”, a continuat liderul social-democraților.

Pe de altă parte, Grindeanu a salutat adoptarea pachetului, în special reformele propuse de către miniștrii PSD:

reforma companiilor de stat și a ASF, ANRE și ANCOM – Secretariatul General al Guvernului;

reforma pensiilor speciale ale magistraților – Ministerul Muncii;

reforma în sănătate – Ministerul Sănătății (PSD).

„Prin eliminarea CASS la veteranii de război și deținuții politici, dar și prin impozitarea câștigurilor din criptomonede – două măsuri propuse de PSD, transmitem un semnal că social-democrații nu pot susține un stat român cinic care nu recunoaște meritele celor care și-au pus viața în slujba țării, dar îi scutește de taxe pe cei mai bogați dintre români”, a mai scris Sorin Grindeanu.