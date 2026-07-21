Sorin Grindeanu anunță sesiune extraordinară. Solicitările înaintate de PSD către liderii din fosta coaliție

Sesiunea extraordinară va fi convocată începând de luni, 27 septembrie, a anunțat marți Sorin Grindeanu într-o conferință de presă la Parlament.

Cu o zi înainte, și PNL a cerut convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, pentru legile PNRR.

„Am decis convocarea Biroul Permanent a Camerei Deputaților pentru mâine la 12.00 și voi cere sesiune extraordinară din 27 septembrie. Îi transmit președintelui Senatului să facă același lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare și la Senat”, a anunțat marți Sorin Grindeanu.

PSD vrea prelungirea TVA de 9% la locuințe, până pe 1 octombrie

Social-democrații cer ca termenul până la care pot fi cumpărate locuințe cu TVA 9% până la 1 octombrie, pentru a ajuta cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra ANCPI. TVA trebuia să crească la 21% de la 1 august.

„PSD deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2026 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achiziţiile de locuinţe. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situaţia de la Agenţia Naţională de Cadastru”, a spus Grindeanu în conferința de presă.

Condiția pentru a putea beneficia de TVA redus este ca cei care vor să cumpere să aibă o promisiune de vânzare semnată până la data de 31 iulie 2025, cu un avans de 20% din preț achitat până la aceeași dată, iar contractul final să se încheie până la data de 31 iulie 2026.

AUR a depus un proiect similar marți dimineață. Întrebat dacă PSD va susține acest proiect, Grindeanu a spus că „vom găsi un punct de vedere comun ca să trecem peste aceasta situație neplăcută unde românii nu sunt de vină, cei care și-au antamat apartamente”.

Alte solicitări făcute de PSD

Preşedintele PSD s-a referit şi la mecanismul de compensare a preţurilor la carburanţi. „După cum ştiţi, a existat un amendament al colegului meu Bogdan Ivan care a fost blocat în ultima zi a sesiunii parlamentare la comisia de Buget, condusă de PNL. Dar, atunci când un om simplu îşi face plinul la maşină nu se gândeşte la comisii parlamentare şi amendamente blocate, el simte direct la pompă că este ceva ce nu funcţionează în stat. De aceea, trebuie să rezolvăm urgent această situaţie”, a precizat Grindeanu.

Preşedintele PSD a mai declarat că „trebuie făcut un amendament prin care să deblocheze schemele de personal din Sănătate”.

„Vorbim despre cei mai vulnerabili oameni cu putinţă — bebeluşi care luptă pentru viaţă la câteva ore după ce s-au născut. Să tai paturi de ATI pentru nou-născuţi din cauza unui blocaj birocratic e ca şi cum ai scoate centura de siguranţă din maşină ca să economiseşti greutate! Acestea sunt din perspectiva Partidului Social Democrat o parte dintre urgenţele care trebuie rezolvate. Aşteptăm şi propunerile venite de la celelalte partide parlamentare”, a subliniat Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, aceste măsuri legislative, alături de proiectele pe PNRR care însumează peste 3 miliarde euro, trebuie să constituie baza sesiunii extraordinare a Parlamentului.

Scrisoarea trimisă de Sorin Grindeanu

Înainte de a ieși în conferință de presă, liderul PSD le-a trimis tuturor liderilor politici o scrisoare prin care îi invită să se alăture unui „comitet de criză”, menit să adune amendamentele necesare pentru a debloca activitatea guvernamentală.

El a subliniat că sesiunea extraordinară trebuie convocată pentru adoptarea proiectelor legislative restante din PNRR, în valoare de peste 4,5 miliarde de euro.

„România traversează o perioadă în care blocajul guvernamental afectează capacitatea statului de a răspunde la problemele urgente ale țării”, spune Sorin Grindeanu în scrisoare.

El pomenește de angajările blocate care afectează activitatea spitalelor de copii, că prețurile la carburant continuă să crească și de atacurile cibernetice care au avut loc în ultimele zile asupra mai multor platforme ale statului.

Liderul PSD trage mai multe semnale de alarmă, spunând că dacă nu vor exista măsuri care să corecteze problemele, atunci vor apărea noi crize în construcții, sănătate și prețurile la benzină și motorină vor „exploda”.

Scrisoarea înaintată de Sorin Grindeanu către liderii partidelor: