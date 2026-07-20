PNL vrea convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, pentru legile PNRR. „România nu își permite să piardă miliarde”

Grupurile parlamentare ale PNL au fost mandatate de Biroul Politic Național al partidului să susțină adoptarea celor șase proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR, conform unui comunicat transmis luni seară de liberali.

În cadrul ședinței PNL de luni, Ilie Bolojan a prezentat situația celor șase proiecte. Dintre acestea, patru au fost depuse deja la Parlament, iar celelalte două se află în etapa finală a consultării publice”, spun liberalii.

Potrivit PNL, proiectul privind consolidarea legislației în domeniul integrității urmează să fie depus și înregistrat marți, 21 iulie, la Camera Deputaților, după finalizarea perioadei de consultare publică. Totodată, Proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice urmează să fie depus miercuri, 22 iulie, la Senat.

„Fiecare jalon îndeplinit înseamnă bani europeni care pot fi accesați de România. Adoptarea proiectelor este necesară pentru obținerea ultimei tranșe de granturi din cererea finală de plată, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro”, a declarat PNL.

„România nu își permite să piardă miliarde de euro”

Partidul condus de premierul interimar Ilie Bolojan spune că reformele din PNRR sunt „angajamente asumate de toate guvernele României în ultimii ani”.

„În ceea ce privește legea salarizării, aceasta trebuie să respecte atât cerințele convenite cu Comisia Europeană, cât și capacitatea reală a bugetului de stat. PNL susține amendamentele care sunt compatibile cu jaloanele PNRR și acceptate de Comisia Europeană. Amendamentele care încalcă aceste condiții nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniți României”, au mai transmis liberalii.

PNL susține convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, precum și că „va participa activ la lucrările comisiilor și la ședințele de plen, astfel încât proiectele să fie adoptate în cel mai scurt timp”.

„România nu își permite să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor sau a disputelor politice. Responsabilitatea tuturor partidelor este să respecte angajamentele asumate și să protejeze interesele țării”, au conchis liberalii.

Propunerea făcută de liderul PSD și reacția PNL

Într-o conferință de presă, luni, la Parlament, Sorin Grindeanu a anunțat că propune crearea unei „comisii de criză” al cărei rol va fi acela de a adopta amendamentele necesare la legile care trebuie adoptate până la finalul lunii august pentru ca România să-și primească banii din PNRR.

„Transmit un avertisement serios partidelor: să lase politica deoparte și să arate că se ocupă de economie și PNRR”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu, că adresează invitația de a participat la comisie tuturor grupurilor parlamentare.

În replică, purtătorul de cuvânt al PNL a declarat că liderul PSD face această propunere „în disperare de cauză”.

„În procedura parlamentară nu există nicio «comisie de criză». Există comisii permanente, comisii speciale și comisii de anchetă. Atât. Propunerea lui Sorin Grindeanu este, prin urmare, doar o nouă invenție marca PSD, menită să prelungească blocajul și să mai câștige timp politic”, a declarat liberalul Ionel Bogdan, luni, într-o postare pe Facebook.