Sorin Grindeanu are „o dorință ușor utopică” înaintea campaniei din Capitală. „Dacă câștigăm într-o zonă de circ din care să nu se aleagă nimic, pierde toată lumea”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni la Antena 1 că în ședința de marți partidul îl va desemna formal pe Daniel Băluță în poziția de candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„În mod evident, Daniel va fi candidatul. Mâine facem chestiunile ca la carte ca să nu avem scăpări”, a spus Grindeanu, în cadrul emisiunii „Observator”.

Întrebat dacă va „începe nebunia” în această campanie, având în vedere că trei dintre cele patru partide ale coaliției vor avea candidat propriu la alegerile din 7 decembrie, liderul PSD a răspuns: „Sper că nu”.

„Eu îmi doresc ca această campanie să fie despre bucureșteni și despre proiectele Bucureștiului, dincolo de apartenența politică a lui Daniel Băluță, Cătălin Drulă sau, nu știu, Ciucu. Știu că e greu, știu că e o dorință ușor utopică, dar îmi doresc să vorbim de proiecte, îmi doresc să vorbim de București. Îmi doresc ca Daniel, Ciprian și Cătălin să vorbească despre administrație, despre ceea ce au făcut, nu despre povești, (ci) despre ceea ce au făcut și ce vor să facă pentru bucureșteni”, a declarat Sorin Grindeanu.

El susține că „PSD încearcă să impună inclusiv în coaliție” o „abordare de acest tip”.

„Îmi doresc să fie îmbrățișată și de ceilalți parteneri de coaliție, fiindcă, altfel, pierd bucureștenii. Poate să câștige, nu știu, Daniel sau poate să câștige Ciprian Ciucu, sau Anca Alexandrescu, dar dacă câștigăm într-o zonă de circ din care să nu se aleagă nimic, din care bucureștenii să nu aibă nimic, din care proiecte importante să nu fie făcute, eu cred că pierde toată lumea. Trebuie să vorbim despre oameni, trebuie să vorbim de ce s-a făcut”, a continuat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a spus că Daniel Băluță, actualmente primar al Sectorului 4, „are în spate realizări, a făcut foarte multe lucruri în Sectorul 4”.

„Poate să facă lucruri – și asta e verificabil – pentru tot Bucureștiul, nu doar pentru Sectorul 4”, a conchis președintele interimar al PSD.