Sorin Grindeanu, atac virulent la PNL înaintea discuțiilor de la Cotroceni: „Brătienii second-hand. Aţi devenit obositori şi o sursă permanentă de blocaj”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat duminică un nou atac la adresa PNL, cu o zi înaintea discuțiilor convocate de președintele Nicușor Dan la Cotroceni, în încercarea de deblocare a crizei politice.

El acuză că liberalii „se ţin legaţi de scaune în frunte cu un premier demis”, în timp ce „miniștrii demiși împart contracte de milioane de lei firmelor de casă”.

„Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conştiinţă”

Atacul virulent la adresa PNL a fost lansat de Grindeanu pe Facebook:

„Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conştiinţă şi luptă cu PSD. Asta în timp ce se ţin legaţi de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024. 900 de euro împrumutaţi pe oră. 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi. Şi 70 de firme care dau zilnic faliment”.

El o atacă și pe Oana Gheorghiu, vicepremier interimar, căreia nu îi menționează numele:

„În acest timp, miniștrii demiși – ca Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înființate tot de ei. S-a stins lumina în cămară și au dispărut și rafturile! Iar o doamnă pe care nu a votat-o nimeni ne spune cu emfază ipocrită că discordia în coaliție a apărut când s-a ajuns la companiile de stat. Nu, doamnă! Iar nu ați înțeles nimic.

Măsurile pe companiile de stat, reducerile de indemnizații și de membri în CA-uri, s-au luat prin pachetul doi și au fost lucrate de Radu Oprea de la PSD. Dvs. nu ați făcut nicio reformă. Doar ați vrut să vindeți netransparent, pe repede înainte și la super-discount perlele economiei românești – precum Hidroelectrica, unor fonduri de investiții din afară selectate de voi. Și ați făcut multe combinații pe multe milioane de euro cu tot felul de firme străine. Atât”.

Declarațiile vin după ce, sâmbătă, Oana Gheorghiu a acuzat PSD că a rămas în coaliție și a susținut măsurile de reducere a deficitului care au afectat populația, dar a început „lupta” în momentul în care Guvernul și-a îndreptat atenția către reformarea companiilor de stat.

„Mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție”

Grindeanu i-a nominalizat și pe europarlamentarii liberali Dan Motreanu și pe Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL-USR-UDMR, afirmând că aceștia „atârnau pe la mese să prindă un loc pe listele comune” cu PSD.

Liderul PSD mai susține lupta anti-PSD nu a generat niciodată vreo soluție reală pentru români, „doar ură”, iar liberalii au un „program” împotriva social-democraților:

„De șapte ani sunteți la putere, cu patru premieri liberali, deși n-ați câștigat niciodată alegeri. Ați devenit obositori și o sursă permanentă de blocaj. Memoria românilor nu poate fi rescrisă.

Iar mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii. Atunci când nu ai un program pentru economie și pentru cetățeni, singurul care îți rămâne la îndemână este programul anti-PSD”.

Șeful statului, care a declarat recent că „nu se întrevede o soluție” rapidă pentru ieșirea din criză, începe luni o nouă rundă de discuții cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

Luni se împlinesc 69 de zile de la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, perioadă în care negocierile nu au reușit să contureze o majoritate stabilă.