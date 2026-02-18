Sorin Grindeanu, atac la Bolojan: „Dacă aceste pachete de relansare economică ale PSD ar fi fost aplicate mai repede, poate că nu intram in recesiune”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Digi24, că premierul Ilie Bolojan a întârziat adoptarea pachetului de relansare economică propus de social-democrați, care ar fi putut evita intrarea României în recesiune tehnică.

Sorin Grindeanu a estimat că săptămâna viitoare Guvernul ar putea adopta ordonanțele de urgență privind reforma administrației, respectiv măsurile de relansare economică. El s-a declarat totuși nemulțumit că pachetul de relansare economică a fost finalizat de PSD încă din luna septembrie, iar adoptarea acestuia a fost întârziată nepermis de mult.

„Dacă pachetele de relansare economică ar fi aplicate mai repede, poate nu am fi intrat în recesiune tehnică”, a comentat Sorin Grindeanu.

„Guvernezi nu doar pentru miliardari”

Liderul social-democraților a lăudat creșterea disciplinei financiare sub mandatul lui Alexandru Nazare ca ministru de Finanțe, însă a spus că măsurile de relansare trebuiau luate mai repede.

„S-a venit cu o dorință mai mult decât era necesar de a tăia, de a da oameni afară. Populația s-a speriat, iar consumul a scăzut drastic. Varianta era să rămână disciplina financiară pe care o laud la Nazare, iar din septembrie, după recalculări absolut necesare prin pachetul 1, în septembrie trebuia să se vină cu relansare economică”, a mai spus Grindeanu.

El a susținut că, în discuțiile avute în coaliție, s-a vorbit inclusiv despre reducerea tututor salariilor bugetarilor, însă s-a opus PSD. „Am fi vorbit despre tăieri la medici, la profesori (…) Propunerea venită dinspre Guvern a fost să se reducă salariile în sectorul bugetar cu 10%” a spus social-democratul.

El a menționat că PSD condiționează susținerea bugetului pe anul 2026 de adoptarea pachetului de solidaritate socială.

„Puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Când a venit acest guvern, inflația era de 5%, acum suntem la 10%. Aceste lucruri se văd cel mai tare la cei cu venituri mici. De aceea PSD vine cu sistemul plății one off pentru pensionari. Am avut azi o primă discuție cu primul-ministru și vor mai exista. Suma totală este de până în 4 miliarde. Este un efort țintit pe care Guvernul va trebui să-l facă către persoanele vulnerabile”, a afirmat pesedistul.

Acesta a adăugat că discuțiile pe tema asta vor continua în coaliție. „Guvernezi în țara asta nu doar pentru miliardari, guvernezi și pentru pensionari și pentru cei cu salarii mici”, a conchis Grindeanu.