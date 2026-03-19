Sorin Grindeanu, după acordul din coaliție pe propunerile PSD: „A fost nevoie de multă tensiune”

„Ca președinte al PSD mă declar satisfăcut de ședința coaliției. PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate”, a spus joi președintele PSD, Sorin Grindeanu, într-o declarație de presă la finalul negocierilor din Parlament.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu au venit după ce liderii coaliției au decis să ia din banii alocați în bugetul ÎCCJ pentru returnarea unor sume câștigate în instanță de magistrați pentru a avea finanțare pentru pachetul de solidaritate dorit de PSD.

Deși s-a declarat mulțumit de finalul negocierilor, Grindeanu a criticat coaliția de guvernare.

„Rămâne un semn de întrebare cel legat de faptul că la fel ca și în alte situații a fost nevoie de multă tensiune și până la urmă s-a ajuns la soluția propusă de PSD. Vă dau examplul pachetului de relansare economică, acum acest pachet de solidaritate”, a declarat Grindeanu.

„Aș avea dorința ca viteza atunci când vine vorba de propunerile PSD să fie mai mare”, a continuat el.

În ciuda înțelegerii din coaliției pe forma bugetului pe 2026, Grindeanu a spus că PSD merge mai departe cu consultarea internă privind rămânerea la guvernare și sprijinul acordat premierului Ilie Bolojan.

Acordul din coaliție

Liderii coaliției au decis să ia din banii alocați în bugetul ÎCCJ pentru returnarea unor sume câștigate în instanță de magistrați. O parte din această sumă va fi mutată în pachetul de solidaritate al PSD.

Practic, Guvernul nu va plăti toți banii către magistrați, ci doar o tranșă. Inițial, în bugetul ÎCCJ era prevăzută o sumă de 4,94 miliarde lei la capitolul cheltuielilor de personal (creștere de 47,9% față de 2025).