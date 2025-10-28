Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze premier: „Avem un protocol. PNL dă premierul până în 2027”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că social-democrații respectă protocolul coaliției de Guvernare, liberalii find cei care trebuie să propună premierul țarii până în primăvara anului 2027, când ar trebui să aibă loc rotativa guvernamentală.

„Noi avem un protocol cu PNL-ul şi cu ceilalţi parteneri de coaliţie, în care lucrurile spun foarte clar: PNL este cel care dă prim-ministrul, până undeva în primăvara anului 2027”, a declarat Sorin Grindeanu, după ce președintele Nicușor Dan nu a exclus să îl nominalizeze premier la rotativa guvernamentală în 2027, potrivit News.ro



„Noi suntem parteneri serioşi, ne ţinem de acel protocol”, a mai spus șeful interimar al PSD.

Întrebat dacă actuala coaliție de guvernare poate rezista fără ca Ilie Bolojan să fie premier, Grindeanu a spus că alianța nu depinde de o singură persoană.

„Coaliția de guvernare nu e condiționată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Hunor. Această decizie, cel puțin în ceea ce privește PSD-ul, am luat-o consultând aproape 5.000 de oameni. Așa că nu e legată de persoana mea”, a afirmat Grindeanu.

Nicușor Dan: ,,Nu văd de ce nu l-aș nominaliza pe Sorin Grindeanu premier”

Președintele Nicușor Dan a spus, într-un interviu pentru ziarul Cotidianul, că este pregătit să-l desemneze premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, la rotativa guvernamentală din 2027.

„În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aș face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an și jumătate”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat de jurnalist dacă își mai amintește Ordonanța 13, dată când Grindeanu era premier, și despre faptul că el a fost unul dintre românii care au ieșit atunci să protesteze în Piața Victoriei, Nicușor Dan a spus că acum „situația politică e diferită”.

„Îmi amintesc foarte bine. Dar, așa cum îmi amintesc totodată și configurația parlamentară din 2016-2020. Eu eram un proaspăt deputat USR.

Suntem într-o situație politică diferită, în care stabilitatea în România înseamnă, chiar dacă sunt mulți dintre votanții mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configurație politică în care stabilitatea este importantă și stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”, a spus șeful statului.