Sorin Grindeanu, despre noua propunere de premier a președintelui: „Continuă să sfideze matematica parlamentară”

Sorin Grindeanu a reacționat imediat după anunțul președintelui Nicușor Dan privind noua sa propunere pentru funcția de premier – Luca Niculescu.

Liderul PSD consideră că nici această nominalizare „nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile” și spune că PSD „nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică”.

La scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară că îl desemnează pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze Guvernul, șeful PSD Sorin Grideanu a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook.

„Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile”, a scris el.

„Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere”, anunță liderul PSD.

„Nu mai rămâne altă cale decât anticipatele”

„Da! România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027”, spune Grindeanu, atenționând apoi că „PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică”.

Șeful PSD așteaptă de la premierul desemnat să anunțe înainte cum va arăta guvernul său și care vor fi principalele măsuri avute în vedere. Dacă, însă, acesta va continua „politicile de austeritate ale lui Bolojan”, Grindeanu lasă de înțeles că social-democrații nu vor vota noul guvern și că „nu mai rămâne altă cale… decât să mergem la alegeri anticipate”.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit. Altfel, dacă prim-ministrul desemnat va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, cred că nu mai rămâne altă cale pentru a repune România pe drumul corect decât să mergem la alegeri anticipate. Îmi doresc să punem punct României interimatelor!”, a transmis Sorin Grindeanu în postare.