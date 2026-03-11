Sorin Grindeanu, în Parlament, despre amplasarea de echipamente și forțe americane în România: „Este un vot pentru siguranța reală a României”. Scandal în timpul discursului

Sorin Grindeanu a susținut miercuri, în plenul Parlamentului, că aprobarea solicitării Statelor Unite privind amplasarea de avioane și trupe americane în România „reprezintă un gest firesc și necesar”, în contextul actual de securitate. Parlamentari de opoziție de la grupul Pace-Întâi România au perturbat discursul acestuia.

„Ne aflăm într-un context de securitate internațional fără precedent. Conflictul din Orientul Mijlociu se suprapune peste războiul din Ucraina, aflat deja într-o fază prelungită. Acest cumul de tensiuni obligă Uniunea Europeană și NATO să își adapteze rapid și realist abordările economice și militare”, a declarat acesta în plen.

Grindeanu a spus că România, ca stat membru al celor două organizații, „are nu doar dreptul, ci și responsabilitatea de a contribui activ la consolidarea securității regionale, în special în zona Sud-Estului Europei și la Marea Neagră”.

„Poziționarea noastră strategică pe Flancul Estic ne conferă un rol esențial în contracararea riscurilor de securitate, iar acest rol nu poate fi asumat doar declarativ, ci prin decizii concrete și coerente”, a continuat liderul PSD.

„În acest cadru, aprobarea solicitării Statelor Unite reprezintă un gest firesc și necesar. Este un semnal clar că România își respectă angajamentele și că este un partener serios, capabil să contribuie efectiv la securitatea proprie și a aliaților săi. Doamnelor și domnilor, o alianță puternică se bazează pe încredere reciprocă și consecvență. Ezitările sau retragerile din fața responsabilităților asumate slăbesc relațiile dintre aliați și pot genera vulnerabilități periculoase”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

El a mai spus că parteneriatul strategic cu Statele Unite „a adus României beneficii majore”.

„Votul pentru această decizie este un vot pentru siguranța reală a României. Este o dovadă de responsabilitate, de consecvență și de maturitate ca stat aliat. Suveranitatea autentică nu se construiește prin izolare sau gesturi simbolice, ci prin stabilitate, alianțe solide și decizii care protejează interesul național pe termen lung”, a încheiat Grindeanu.

Chestorii au fost chemați de mai multe ori să intervină pentru a reasigura ordinea în plen de către președintele de ședință Mihai Coteț.



