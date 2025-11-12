Sorin Grindeanu pledează pentru comasarea comunelor: „Sunt câteva sute sub 500 de locuitori. Nu-i în regulă”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu pentru ProTV, că ar vrea ca actuala coaliție de guvernământ să facă o reformă reală a administrației în urma căreia să fie comasate județe și comune, social-democratul estimând că toate partidele din coaliție au voința politică pentru acest lucru.

„Reforma administrației locale nu înseamnă să dai afară oameni, sub forma unor concedieri colective. Reforma administrației înseamnă comasări de comune, județe, digitalizarea unităților administrativ-teritoriale. Ăsta e un lucru pe care mi l-aș dori”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat de ce nu a început discuția în coaliție privind această reformă, Grindeanu a răspuns: „Nu poți să le faci pe toate în primele luni.”

„Mi-aș dori să putem face acest lucru, cred că există voință politică și la celelalte partide din coaliție pentru această reformă absolut necesară”, a continuat social-democratul.

El a invocat faptul că România are sute de comune care au, fiecare, sub 500 de locuitori. „Nu-i în regulă”, a spus liderul social-democraților.

Pe de altă parte, Grindeanu a spus că procesul de comasare trebuie să aibă loc concomitent cu descentralizarea unor decizii de la nivelul Guvernului către consiliile județene sau primării.

De asemenea, referindu-se la candidatura lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu a spus că susține intenția acestuia de a pune în practică rezultatele referendumului convocat de către Nicușor Dan, privind centralizarea mai mare a bugetului Capitalei de la primăriile de sector către Primăria Generală.

„Știu că a fost un referendum care a trecut. Asta își doresc bucureștenii, asta se va întâmpla”, a mai spus Grindeanu.