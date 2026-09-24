Sorin Grindeanu, prezentat drept „viitorul prim-ministru al României” la un eveniment PSD Craiova. Cum a reacționat

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost introdus cu sintagma „viitorul prim-ministru al României” când a urcat pe scenă, joi, la Conferința Municipală de Alegeri a PSD Craiova.

Sorin Grindeanu a fost descris astfel în timp ce venea la microfon și se pregătea să ia cuvântul.

„Doamnelor și domnilor, reprezentarea PSD la nivel național ne onorează prin distinsa prezență a președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României”, a spus prezentatorul.

Inițial, Sorin Grindeanu a reacționat cu un gest din cap, sugerând că nu se aștepta și că formularea i s-a părut inadecvată, dar apoi, pe fondul aplauzelor venite din public, a început să zâmbească.

Într-o intervenție miercuri seară la România TV, Sorin Grindeanu afirmase că este pregătit să fie desemnat candidat la funcția de premier de către președintele Nicușor Dan „după ce ori se depune mandatul de către Siegfried Mureșan, ori aproape sigur va pica cu glorie în Parlament”.

„Eu am crezut că acest lucru se întâmplă săptămâna trecută. Nu vă ascund, am și spus public acest lucru, că am fost surprins, ba chiar și dezamăgit de soluția pe care a avut-o președintele Nicușor Dan”, a răspuns liderul PSD, când a fost întrebat dacă ar fi pregătit de o nominalizare.

Social-democratul l-a criticat și joi pe actualul premier desemnat, Siegfried Mureșan, spunând că guvernul pe care îl va propune acesta „va pica” la votul din Parlament.