Sorin Grindeanu spune că nu e de acord „că Ilie Bolojan trebuie să plece”, dar îi aduce o critică premierului

Președintele interimar al PSD a declarat, miercuri, că nu susține înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de premier, scenariu care a fost vehiculat în ultimele zile în spațiul public, potrivit News.ro. Totuși, Grindeanu spune că este de acord cu „prezentarea non-stop a unei situații apocaliptice” cu referire la declarațiile publice ale prim-ministrului despre situația economică a României.

Într-o conferință de presă care a avut loc miercuri, înaintea ședinței a plenului reunit al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a fost întrebat ce părere are despre înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția pe care o decide.

„Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am spus că această coaliţie e o coaliţe care trebuie să dureze până la alegerile din 2028, că în 2027 trebuie sa existe, conform protocolului, acel switch la nivelul prim-ministrului. Că avem un prim-ministru, Ilie Bolojan, care, aşa cum a dovedit astăzi un exemplu bun că s-a implicat în rezolvarea acestei chestiuni legate de moţiune, trebuie să continue”, a declarat Grindeanu.

Șeful PSD a mai menționat că nu este de acord cu „prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice”, făcând referire la declarațiile pe care premierul Bolojan le-a făcut în ultimele luni despre situația economică în care se află România.

„Ştiţi ce cu ce nu sunt de acord? Cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice. Dacă nu se întâmplă ceva, vine sfârşitul lumii. Dacă nu facem un lucru, picăm în junk. Să ştiţi că de fiecare dată poate să existe, dacă ai dialog într-o coaliţie, mai ales formată din patru partide, poate să se degaje soluţii mai bune decât cele la care te-ai gândit tu.

De aceea vă dau un exemplu. I-am spus şi președintelui la Cotroceni. Noi vom înainta acest pachet către coaliţie, pachetul de relansare economică, aşteptând de la ceilalţi colegi din coaliţie să vină cu îmbunătăţiri, să vină cu noi legi care să ducă la această relansare economică astfel încât împreună să facem aceste politici”, a mai afirmat Grindeanu.

Un lider din PSD a spus că „în 24 de ore” se poate găsi un alt premier

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat la începutul săptămânii că, dacă premierul Ilie Bolojan doreşte să demisioneze, ţara poate avea alt prim-ministru în 24 de ore, potrivit Agerpres.

„Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliţie, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul şi cu minorităţile. Dacă domnul Bolojan, nu ştiu, îşi duce la capăt ameninţarea sau promisiunea, că înţeleg că şi ieri (luni – n.r.) a zis că el demisionează… Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să ţină cont de nişte realităţi, nişte modele economice şi nişte efecte uşor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia”, a declarat Mihai Tudose la Bruxelles, într-un briefing pentru jurnalişti români.

„Dacă domnia sa consideră că vrea să plece, PNL-ul, conform protocolului, trebuie să desemneze alt prim-ministru (…). Acest lucru se rezolvă în 24 de ore. Dimineaţă şi-a dat demisia, la prânz avem un alt prim-ministru, după-amiază sunt audierile, seara se depune jurământul, a doua zi avem o altă Românie”, a explicat Tudose, care este preşedintele Consiliului Naţional al PSD.

Premierul ilie Bolojan urmează să susțină astăzi o conferința de presă la sediul Guvernului în care va vorbi despre rectificarea bugetară și despre alte proiecte ale Guvernului.