Sorin Grindeanu spune cu ce propunere va merge PSD la consultările de la Cotroceni. Prima reacție a liderului PSD după ce moțiunea PSD-AUR a trecut

Liderul PSD susține că „ar fi normal” ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar și interimar, având în vedere „votul covârșitor” cu care a trecut moțiunea de cenzură a PSD-AUR. El a mai spus că liderii PSD vor merge la consultările de la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției.

După ce moțiunea a trecut, Guvernul Bolojan este demis, însă premierul și miniștrii nu își încetează automat activitatea, ci rămân în funcție până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. Cabinetul Bolojan va avea însă atribuții limitate – nu poate da ordonanțe și nu poate iniția proiecte de lege.

„N-am dorit azi să iau cuvântul la moțiune pentru că eu cred că tot noi trebuie să construim o majoritate. A fost adoptată cu un număr record. Cred că există viață și după moțiune, știu acest lucru. Mă aștept ca în perioada următoare domnul președinte Nicușor Dan să ne convoace la consultări”, le-a declarat Sorin Grindeanu jurnaliștilor prezenți în Parlament.

Președintele PSD a mai spus că „normal ar fi ca domnul Ilie Bolojan să demisioneze, chiar dacă e interimar”.

„Trebuie să mergem înainte cu celelalte partide. Eu voi merge cu colegii mei spunând că dorim păstrarea coaliției. Că nu susținem guverne minoritare. PSD o să fie activ la găsirea unei soluții. Îmi doresc să avem un guvern rapid”, a mai declarat Grindeanu.

De asemenea, șeful PSD le-a mai spus jurnaliștilor că el și partidul pe care îl conduce nu vor susține un premier tehnocrat, variantă vehiculată în ultima perioadă.

Guvernul PNL-USR-UDMR-minorități a fost demis marți, în urma moțiunii de cenzură PSD-AUR. Numărul total de voturi valabil exprimate a fost de 285, din care 281 de voturi au fost pentru adoptarea moțiunii de cenzură, a anunțat deputata PSD Silvia Mihalcea. Au votat împotriva moțiunii 4 parlamentari. Trei voturi au fost anulate.

HotNews transmite LIVETEXT desfășurarea evenimentelor: