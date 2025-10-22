Sorin Grindeanu susține că PSD va propune o lege privind pensiile magistraților „care va trece de CCR și va readuce normalitatea”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că partidul pe care îl conduce va veni cu o propunere de lege privind pensiile magistraților „care va readuce în parametri decenței toate aceste excese” din sistem.

„PSD va veni cu o propunere de lege care va readuce în parametri decenței toate aceste excese, fiindcă nu este normal să ieși la pensie la 48-49 de ani cu 7-10.000 de euro. Astea nu sunt lucruri normale și trebuie să fie îndreptate”, a afirmat Sorin Grindeanu la Craiova, citat de Agerpres.

El susține că ministrul Justiției „a trimis către Guvern observații de care nu s-a ținut cont, pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora și altora mai degrabă decât a rezolva aceste probleme”.

„Vă asigurăm că vom propune o lege care va trece și de CCR și de toate controalele de constituționalitate și va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraților. Și lucrul acesta se va întâmpla foarte repede, indiferent de spectacolul de sunet și lumini pus la cale de unii și alții”, a continuat președintele interimar al PSD.

Legea privind pensiile speciale ale magistraților, respinsă luni de CCR

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins luni legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori, adoptată de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament la 1 septembrie.

Miercuri, într-o declarație de presă la Parlament, Sorin Grindeanu a spus că a aflat „pe surse” că legea privind pensiile magistraților ar fi fost respinsă de Curtea Constituțională și pe conținut, dacă ar fi avut avizul CSM și s-ar fi trecut de analiza pe formă. Liderul PSD l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a avut un dialog cu magistrații și că nu a ținut cont nici de propunerile președintelui Nicușor Dan privind această lege.

„Înțeleg pe surse că oricum proiectul, dacă ar fi trecut primul pas, cel de respingere pe procedură, ar fi avut respingeri și pe fond”, a declarat Sorin Grindeanu, fără să ofere și alte detalii în această privință.