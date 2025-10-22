VIDEO Sorin Grindeanu susține că știe „pe surse” că CCR ar fi respins legea pensiilor magistraților și pe fond / Atac dur la Bolojan: „Să plece acasă dacă în continuare face aceeași procedură”

Președintele PSD a declarat, miercuri, că a aflat „pe surse” că legea privind pensiile magistraților ar fi fost respinsă de Curtea Constituțională și pe conținut, dacă ar fi avut avizul CSM și s-ar fi trecut de analiza pe formă. Grindeanu l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a avut un dialog cu magistrații și că nu a ținut cont nici de propunerile președintelui Nicușor Dan privind această lege.

Grindeanu a afirmat, într-o declarație de presă susținută pe holurile Parlamentului, că în ședința de marți a coaliției PSD a mers cu propunerea formării unui grup de lucru care să rescrie legea privind modificările la pensiile magistraților.

„Să venim, rapid, cu o formă care poate fi redepusă rapid, astfel încât să mergem înainte cu acest proiect. N-am primit, în schimb, decât, să zicem așa, o doză mare de orgoliu și am primit transmisii live din timpul ședinței”, a spus Grindeanu, nemulțumit că au apărut în presă detalii despre discuțiile din timpul ședinței coaliției.

„Înțeleg pe surse că oricum proiectul ar fi avut respingeri și pe fond”

Sorin Grindeanu a criticat faptul că în propunerea de lege picată la CCR, pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, nu s-a ținut cont de propunerile președintelui Nicușor Dan, care ceruse ca perioada de tranziție să fie de 15 ani, nu de 10, cum a stabilit Guvernul.

„Inclusiv președintele României, și știți acest lucru, a spus că există anumite articole, urmare a dialogului pe care domnia sa l-a avut fie cu Înalta Curte, fie cu CSM-ul, cu actorii din domeniu, ar trebui reformulate. Perioada de tranziție 15 ani, de exemplu. Asta a spus președintele. Nu s-a ținut cont în acest proiect de lege inițiat de Guvern, nici de observațiile date de către președinte”, a declarat Grindeanu.

El a spus că tocmai „lipsa aceasta de dialog” l-a făcut ca marți să propună crearea unui grup de lucru.

Președintele PSD a spus că a aflat „pe surse” că proiectul de lege ar fi fost respins de CCR și dacă ar fi avut avizul CSM.

„Înțeleg pe surse că oricum proiectul ar fi fost, dacă ar fi trecut primul pas, cel de respingere pe procedură, ar fi avut respingeri și pe fond”, a spus Grindeanu.

La insistențele jurnaliștilor de a detalia acest aspect, Grindeanu nu a mai răspuns.

Ce se întâmplă mai departe cu pensiile magistraților

În acest moment, Guvernul așteaptă motivarea CCR pentru a reface proiectul. Ulterior, sunt două variante privind modificarea pe care coaliția vrea să o facă la pensiile magistraților:

adoptarea prin asumarea răspunderii, la fel ca prima dată

adoptarea prin Parlament

Sorin Grindeanu a spus că proiectul privind pensiile magistraților a fost făcut în cabinetul premierului, când a fost întrebat de ce nu și-a asumat Ministerul Justiției inițiativa, condus de PSD.

„Evident că toată lumea era conștientă că s-a cerut avizul în 22 august. Unii au considerat că s-a așteptat destul 10 zile, și-au asumat acest lucru. Iată că a venit Curtea și a spus că trebuia să așteptăm 30 de zile”, a spus Grindeanu.

Ultimatum pentru Bolojan: „Să plece acasă dacă în continuare face aceeași procedură fără a avea dialog cu toți actorii”

Sorin Grindeanu a susținut că dacă Ilie Bolojan va proceda la fel cum a procedat în momentul primei adoptări a legii privind modificările la pensiile magistraților, atunci el trebuie să plece acasă.

„În momentul în care intri a doua oară fără dialog cu actorii din domeniu, în care nu ții cont nici de observațiile președintelui, în care îți asumi că faci mai repede anumite termene, nu stai 30 de zile, ci după 10 zile crezi că e destul, în momentul în care crezi că totul se joacă într-o zonă de orgoliu personal, îți asumi acest lucru”, a spus Grindeanu.

„Să plece acasă dacă în continuare face a doua oară aceeași procedură fără a avea dialog cu toți actorii, sau măcar să țină cont de ce spune președintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a concluzionat el.

CCR a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților. Motivul invocat de CCR: lipsa avizului CSM: „De vreme ce Legea nr.305/2022 stabilește un termen de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM, Guvernul, în calitate de inițiator al actului normativ criticat, are obligația de a-l respecta”.

Votul în CCR a fost de 5/4 pentru admiterea sesizării instanței supreme, au declarat pentru HotNews surse din Curtea Constituțională. Potrivit surselor HotNews, cei cinci judecători care au votat pentru admiterea sesizării de neconstituționalitate a legii privind pensiile magistraților sunt: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Marian Busuioc și Mihaela Ciochină. Primii patru au fost numiți la propunerea PSD, iar Mihaela Ciochină a fost propusă de fostul președite Klaus Iohannis.

Principalele modificări aduse de proiectul adoptat de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii în Parlament, în 1 septembrie: